Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistamisessa on päästy vihdoin varsinaiseen asiaan eli alueilla parantamaan palveluita. Raamit on nyt saatu ja valmistaudumme valitsemaan päättäjät kokonaan uuteen toimintamalliin ja -organisaatioon. Käsissämme on paitsi historiallinen muutos myös vaativa tehtävä, jossa ei ole varaa epäonnistua.

On ilahduttavaa, että nyt vaalien alla tavoitteista ja korjattavista ongelmista näyttäisi olevan laaja yhteinen näkemys. Kaikki haluavat vahvistaa peruspalveluita. Lähipalvelut ovat kaikilla prioriteettien kärjessä. Kaikki ovat huolissaan henkilöstön toimintaedellytysten turvaamisesta ja käsiparien riittävyydestä.

Hyvinvointipalvelut on Suomessa tähänkin asti toteutettu taloudellisesti ja pääosin myös laadukkaasti. Palveluiden saatavuudessa olemme kuitenkin eriarvoisia tavalla, joka on Euroopassa poikkeuksellista. Sairastaminen on sen kohdanneelle usein poikkeuksellisen kallista, mikä kohtelee ihmisiä eriarvoisesti ja tuottaa turhia kustannuksia myös yhteiskunnalle.

Näihin ongelmiin pitää tarttua.

Satakunta on tiivis, kompakti alue, jolla on riittävä väestöpohja ja länsisuomalaiseen tapaan suhteellisen terve väestö. Korjattavaa toki on runsaasti, mutta näillä eväillä meillä on lupa odottaa tehokasta ja taloudellista, kaikkia hyvin palvelevaa toimijaa hyvinvointimme ja turvallisuutemme takeeksi.

Sen ei pitäisi olla ylivoimaisen. Riittää kun pidetään ainakin tärkeimmistä vaalilupauksista kiinni.

Valmistelu on Satakunnassa sujunut varsin hyvin, mutta vaikeudet ovat vasta edessäpäin. Uusi valtuusto aloittaa puutteellisin tiedoin sekä menoista että tuloista.

Kokemuksesta kyllä tiedetään, että muutos aiheuttaa aina ensin lisäkustannuksia, ja tässä tapauksessa ne ovat merkittäviä. Lisäksi lähestyvät eduskuntavaalit tuovat lisäpaineita uuden organisaation alkutaipaleelle.

Palveluiden kokoaminen samaan organisaatioon on suuri mahdollisuus. Kaikki tähänastinen valmistelu on valtuustossa käytävä huolellisesti läpi. Rakennetta koskevat ratkaisut on tehtävä ennen varsinaisen toiminnan käynnistymistä. Ihmiset on saatava paikoilleen, jotta toiminta siirtyy saumatta.

Yksi merkittävä rakenteellinen asia liittyy toiminnallisen organisaation ja poliittisen organisaation yhteensovittamiseen. Uudelle toimijalle suunnitellaan lautakuntamallia, joita olisi peräti seitsemän kappaletta. Lisäksi on iso joukko jaostoja ja yhteistyöelimiä.

Malli voi parantaa pienempien paikkakuntien asukkaiden osallisuutta, mikä sinänsä on tärkeää, mutta samalla syntyy suuri vaara, että palvelut siiloutuvat ja pirstaloituvat toiminnan tasolla.

Lähipalvelukeskuksessa saattaa olla kolme tai jopa neljä isäntää ja vielä päällekatsojat lisäksi huolehtimassa, että omavalvonta varmasti toimii. Uhkana on, että kadotetaan hyödyt, joita palveluiden integraatiolla tavoitellaan.

Asia vaati pohdintaa ja kunnon perustelut.

Pidetään kaikki mukana. Nyt turvaverkko vuotaa. Huolehditaan kaikkien palveluista oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikealla tavalla. Silloin kaikki säästävät ja suurimman hyödyn korjaamme me kaikki satakuntalaiset.

Huolehditaan henkilöstön työoloista ja nuorten motiivista kouluttautua hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden ammattilaisiksi.

Annetaan aika ja arvostus myös valituille. Vaativasta tehtävästä ei suoriudu puolueohjelmia tankkaamalla, vaan paneutumalla kunnolla satakuntalaisten tarpeisiin. Pidetään mukana myös ne tuhannet aktiivit järjestöissä.

Pidetään järki ja empatia mukana.

Aulis Laaksonen

aluevaaliehdokas (vas.)

Pori