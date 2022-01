Korona on tehnyt näkyväksi matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen arvon

Matalan kynnyksen tai kynnyksettömien palveluiden suuri merkitys monille on noussut selvästi esiin koronan myötä. Monissa eri kävijäryhmille tarkoitetuissa paikoissa on kuultu, miten koronasulut ovat vaikeuttaneet kävijöiden arkea, lisänneet yksinäisyyttä tai hankaloittaneet arkirytmin ylläpitämistä.

Koronan rantautuessa Suomeen olin lapseni kanssa kotona, perhevapaalla. Kaikki harrastukset, kohtaamiset ja tapaamispaikat menivät kerralla kiinni. Se todella herätti avointen kohtaamispaikkojen, perhekahviloiden ja -kerhojen sekä muiden tapaamisten merkitykseen meidän, ja muiden perheiden arjessa.

Työssäni olen tavannut paljon ihmisiä, joille avoin kohtaamispaikka, siellä olevat muut kävijät sekä henkilökunnalta saatava tuki ja kannustus ovat lähes elinehtoja. Koronasulun aikana moni turrutti yksinäisyyden tunteita päihteillä, kärsi psyykkisen vointinsa huononemisesta, päätyi jopa sairaalahoitoon tai jäi ilman tarvitsemaansa tukea arkisten asioiden hoitamiseksi.

Tarvitsemme paikkoja, joissa ihmiset voivat omaehtoisesti kohdata toisiaan ja joissa on saatavilla lisäksi palvelua, ohjausta tai neuvontaa. Näiden paikkojen ei toki tarvitse olla toisistaan erillisiä.

Matalan kynnyksen palvelujen lisäksi tarvitsemme kynnyksettömiä palveluja. Eli palveluja, joihin voi oikeasti kuka tahansa tulla siinä tilanteessa, jossa sillä hetkellä on. Tämä tarkoittaa, ettei ovea suljeta esimerkiksi ihmisiltä, joille vaatimus päihteettömyydestä on liian suuri askel. Jokaisella ihmisellä, oli missä tilanteessa ja kunnossa tahansa, on oikeus tukeen, kannustukseen ja apuun.

Jotta saadaan jokaiselle jotakin, meidän tulee yhdistää entistä vahvemmin voimiamme. Hyödynnetään eri sektoreiden ja palvelualueiden voimavarat, tehdään yhdessä ja toimitaan kohti yhteistä tavoitetta: satakuntalaisten hyvinvointia.

Minka Leino-Holm

sosiaalityöntekijä (YTM), aluevaaliehdokas (vihr.)

Pori