Kaino toivomus HC Ässät Pori Oy:n johdolle. Voisitteko lopettaa koronalla politikoinnin? Se on niin läpinäkyvää.

Oli älykäs veto pistää julkisuuteen uhriutuva tiedote jouluaaton aattona kello 21.12. Niin jäi moneksi päiväksi elämään ajatus, että ”Ässät tuhoutuu”.

Mutkan kautta syyllinenkin oli jo löytynyt, Sanna Marinin hallitus. Tiedotteessa ja myöhemmissä haastatteluissa toimitusjohtaja Mikael Lehtinen on viljellyt sanoja ”tyrmistys” ja ”käsittämätöntä”.

Ilmeisesti maan ainoana lääketieteen asiantuntijana Lehtinen näki etukäteen omikronin tulon ja voiman. Hänen lausuntonsa mukaan hallituksella olisi pitänyt olla ”työkalupakki” omikronia varten.

Paljon sanottu variantista, joka yllätti koko maailman.

Jos Ässät on hoitanut taloutensa kestävästi, se varmaankin selviytyy puskureillaan koronasta. Jos Ässät on hoitanut taloutensa yltiöpäisesti ja kelvottomasti, se kannattaisi kertoa uskollisille kannattajille ja porilaisille rehellisesti. Koronan taakse piiloutuminen ja maan hallituksen syyttely on raukkamaista. Ja lyhytnäköistä.

Jos jouluinen avautuminen kertoi terävästä pelisilmästä, sen jälkeen visiiri on ollut huurussa. Toimitusjohtaja Lehtinen on itse kannatellut keskustelua ”tuhoutumisesta” ja ”konkurssista”.

Haastattelulausunto ongelmien kaatamisesta – taas kerran – veronmaksajien syliin, ei anna vakuuttavaa kuvaa asioiden hoidosta.

Tapio Furuholm

Kaupunginvaltuutettu, aluevaaliehdokas (vas.)

Pori