Jossain on kai vielä joulu, kysyy Lenni Lehtonen kolumnissaan

Täysin vahvistamattomien lähteiden mukaan Joulumaa löytyy jokaisen sydämestä. Eikä kenenkään sydämeen tarvitse ostaa pääsylippua.

Jouluaamuisin sataa lunta enää hyvin harvoin. Lohdutonta harmautta vastaan soditaan nykyään asentamalla pihapensaat täyteen erivärisiä ja -kokoisia kausivaloja jo lokakuun lopulla. Leevi and the Leavingsin varovaiseksi toiveeksi muotoiltu sävel soi vanhalta vinyylilevyltä.

Toivottavasti jossain on kai vielä joulu, joka näyttää joululta. Palataan lumivalkeiden kinosten kuvailuun taas, kun joululta näyttää.

On joulukuun yhdeksännen päivän aamu, ja lämpömittari on valahtanut kahdenkymmenen pakkasasteen tienoille. Ilmaston lämpeneminen ei vielä ole vienyt pohjoisen talvia.

Huomenna ei vielä ole joulu. Radiokatkelman soivana jouluyllätyksenä kuultiin matkasta jouluksi mummolaan. Muista isovanhempiasi.

Taivas on pukeutunut urbaaniin, puolipitkään, harmaasävyiseen untuvatakkiin, joka on ostettu Stockmannin muotiosastolta. Harmauden kuplasta on vaikeaa löytää tie ulos. Se löytää aina uuden sävyn, jolla vangita ihmiset ikuisuudelta tuntuvaan aikaan menneen kesän, ja seuraavan kevään välille.

Ilolla olemme tämän ajan nimenneet kaamokseksi, jonka aikana mielemme vaipuvat kaamosmasennukseen, joka kuuluu suomalaisuuden ytimeen. Oikein surullista joulua ehkä vietetäänkin, jos ennakkoasetelma on mustana mielessä.

Aikojen saatossa joulu on muuttunut. Sen lisäksi, että ulkosalla jouluaamun valkeus ja korkeat nietokset ovat vaihtuneet tuuliseksi ja tummaksi loskakeliksi, on joulu muuttunut sisältäpäin.

Halloweenin jälkeen, tai jopa sitä ennen, pehmotontut ja joulukalenterit valtaavat kymmenesosan markettien sisustus- ja makeisosastoista.

Joulu ei olekaan enää perhekeskeinen hiljentyminen alkutalven pimeyteen, vaan kaupallinen sirkus kaikenlaisia alennusmyyntejä ja tapahtumia. Black Friday, Cyber Monday ja vielä mitä!

Joulun suurin sanoma ei enää ole vaatimattomienkin lahjojen merkitys huomionosoituksina, vaan mahdollisimman hyvätuottoinen kuluttajakampanja. Joulun lahja ei ole vilpitöntä vuorovaikuttamista vaan taloudellinen tulos.

Numerot ensin, joulufiilis niiden pohjalta.

Joulukertomukseni sinulle, arvon lukija, on tarina joulun sanoman selvityksestä. Kertomuksessa on tsehovilainen loppu, joka jää pohtimaan, millainen joulu on vuosia myöhemmin. Onko Joulumaa löydetty? Tarvitseeko sinne ostaa pääsylippuja?

Onneksi jouluun on vielä aikaa ja ehdit itsereflektoimaan, onko joulusi kääritty kultaiseen lahjapaperiin vai kuusta kiertävään ihmisjoukkoon. Ja jos vihdoin tajuat hamstranneesi heräteostoksia shoppailun teemapäivinä, voi ne lahjoittaa Joulupataan.

Joulumaahan löytävät lopulta kaikki matkalaiset.

Kirjoittaja on 18-vuotias abiturientti Euran Hinnerjoelta.