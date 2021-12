”Tuomitsemiskynnys on nostettu poikkeuksellisen korkealle. Huomattavasti vähäisemmälläkin näytöllä henkirikoksista on tuomittu”, kirjoittaa Ulvilan murhan tutkinnanjohtajana vuosina 2008–2010 toiminut Pauli Kuusiranta.

Tilaajille

Ulvilan murha on noussut jälleen julkisuuteen, kun tapauksesta on kulunut 15 vuotta. Poliisille on tullut vihjeitä, jotka eivät kuitenkaan ole johtaneet edes esitutkintaan. Eivätkä taida johtaa jatkossakaan, sillä talvella 2010 päättyneessä esitutkinnassa tapaus on selvitetty.