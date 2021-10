Suomessa veronkierto on suunnilleen pahin rikos jota voi tehdä. Ainakin tuntuu siltä.

Tuomio verorikoksesta verrattuna esimerkiksi henkirikokseen on mielestäni suhteeton.

Jos joku on työllä vaivalla ja riskillä saanut luotua omaisuutta, ei häntä Suomessa kunnioiteta, vaan hän on "rikas", joka on velkaa verojen muodossa yhteiskunnalle. Nykyisellä veropolitiikalla viimeisetkin yrittäjät häipyvät muualle.

Kuka sitten työpaikkoja luo? Uusia ammattitaitoisia henkilöitä on turha edes odottaa. Suomen lait ovat niitä mitä ne ovat. Vain eduskunta voi niitä muuttaa.

Loputon verotus ei ole ratkaisu. Sen laskemiseen riittää kynä ja ruutupaperi. Talouden elvyttäminen, investoinnit, siitä tulevat uudet työpaikat nostavat verotuloja. Suomen kansaa ei mielestäni kannata imeä tyhjäksi. Työ ja yrittäjyys kunniaan. Jos verotus olisi edes suhteellisen oikeudenmukainen, ei pääoma hakeutuisi muualle.

Heikki Lassila

Eurajoki