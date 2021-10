Kirjoittaja muistuttaa, että kuka tahansa meistä voi joutua elämässään avuntarpeeseen.

Sunnuntaina 3.10.2021 Satakunnan Kansassa oli erittäin kiinnostava ja huolestuttava artikkeli asunnottomuudesta Porissa.

Miten hyvinvointivaltiossa voi joku elää kadulla? Miten se tapahtuu ja tai miten siihen päätyy, selviää jutun lukemalla.

Katto päänpäällä 365 päivää vuodesta on monelle itsestäänselvyys, ja joku toinen etsii joka päivä paikan, missä viettää yö lämpimässä. Nukkuminen on kuitenkin ihmisen elämän edellytys ja perustarve. Jokaisella kuuluisi olla oikeus lämpimään ja turvalliseen paikkaan viettää yö. Onko meillä varaa arvostella ihmistä, joka vaikka päihderiippuvuuden seurauksena on päätynyt kadulle?

Päihderiippuvuus on krooninen sairaus ja sen seurauksena saapuu psyykkisiä ja fyysisiä ongelmia. Usein moni mieltää päihderiippuvuuden moraaliseksi ongelmaksi ja ihmisen tietoiseksi valinnaksi, johon pystyy jokainen vaikuttamaan itse.

Päihderiippuvainen ihminen saa usein ulkopuoliselta kielteisen leiman ja väheksyviä katseita tai kommentteja. Päihteiden käytöllä on koko yhteiskunnalle merkittäviä vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon kuormittajana sekä isoina kustannuksina taloudessa. Tätä ongelmaa ei kuitenkaan ole meillä virallisesti kansantautina luokiteltu, vaikka se on Suomessa hyvin yleistä. Kansantaudiksi on kuitenkin luokiteltu mielenterveysongelmat, jotka ovat monelle aasinsilta päihteisiin.

Elämänhallinnan ongelmat, geenialttius, ikävät elämäntapahtumat, alkoholin väärinkäyttö tai tietämättömyys – onko päihdeongelma siis itseaiheutettua? Lainaan erään ammattikoulun opettajani lausetta liittyen Suomen historiaan. Meillä Suomessa pelloilla kasvaa viljaa ja viljasta saa viinaa, asumme pohjoisessa ja pimeässä, melko melankolisessa kulttuurissa. Onhan meillä erilainen suhtautuminen alkoholiin kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa?

Onko se hyysäämistä, että valtio auttaa asunnottomia Suomessa?

Suomen tulee auttaa kansalaisiaan, ja juuri siksi me lukeudumme hyvinvointivaltioksi.

Asunnottomuuden ja siihen johtaneiden syiden kitkemiseksi meidän on tehtävä paljon töitä. Ennaltaehkäisyä, nuorten valistamista päihteiden käytöstä, apuja elämänhallintaan, lastensuojelun avohuollon tukitoimia, sosiaalihuollon tukitoimia, kolmannen sektorin tukemista sekä ihmisten asenteiden muuttamista.

Kohdataan jokainen yksilöinä. Arvostetaan ja autetaan toisiamme. Kuka tahansa voi joutua avuntarpeeseen elämässään.

Heidi Sakari

kaupunginvaltuutettu (ps.)

lähihoitaja, Pori