Tänä aikana tarvitsemme oikeaa tietoa enemmän kuin koskaan.

Satakunnan Kansa julkaisee Kokemäen yhteiskoulusta viime viikolla eronneen opettajan Luna Lehikoisen haastattelun. Opettaja lähetti oppilailleen ja oppilaiden vanhemmille ennen koulun alkua rokotevastaisen viestin. Kun tapauksesta syntyi kohu, opettaja irtisanoutui tehtävästään.

Haastattelun tarkoituksena on avata tapahtuman taustoja ja antaa puheenvuoro myös opettajalle. Aiheella on yhteiskunnallista merkitystä.

Terveys on meille kaikille tärkeä asia. Koronapandemian aikana se on uhattuna. Yhteiskunnassa on tehty valtavia ponnisteluja taudin haittojen ehkäisemiseksi. Keskustelu aiheesta on käynyt vilkkaana.

Suomessa ihmiset ovat tottuneet luottamaan terveysasioissa THL:ään. Siellä onkin alan paras asiantuntemus. Oikeaa tietoa etsiessä viranomaiset ovat yhä paras tiedon lähde. On aina viisaampaa luottaa asiantuntijaan kuin alan harrastelijaan.