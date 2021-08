Lähdin viime keskiviikkona noin kello 21 ajamaan Vaasasta kohti kotia. Matka kasitietä pitkin, hämärtyvässä kesäillassa sujui hyvin. Perillä Porissa olin kello 23. Olin saapunut pimeyden ytimeen. Kaupunki oli musta.

Pori Energia on nähtävästi unohtanut perustehtävänsä, kaupungin valaisemisen. On vaikea ymmärtää, miksi katuvalot eivät pala, kun on pimeää. Elämme 2020-luvulla, led-valojen aikaa!

Pimeässä liikkuvat ilkivallan tekijät, spreijaajat ja varkaat. Voin kuvitella, että pimeät kadut aiheuttavat kaupunkilaisissa myös turvattomuuden tunnetta. Liikenteessä pimeys on tietenkin pahasta.

Jos asiaan ei ole tulossa parannusta, niin kaupunki voi alkaa markkinoida itseään sloganilla "Pori – Suomen pimein kaupunki".

Juha Koskinen

Pori