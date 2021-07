”Elokuussa aloittavan valtuuston tulee kyetä tekemään vaikeitakin ratkaisuja.”

Satakunnan Kansan etusivu (9.7.) on paljonpuhuva. Porin kuntatalous mureni viime valtuustokaudella.

Jälkiviisaus ei olisi rakentavaa, mutta otsikossa kerrotun tosiasian kokoomuslaiset ovat tuoneet julki säännöllisesti ja johdonmukaisesti koko päättyvän valtuustokauden ajan. Joka ikinen vuosi, neljän vuoden ajan. Tämän voi jokainen tarkistaa vaikka tässä lehdessä olleista uutisista ja mielipidekirjoituksista.

Taloudenpito on varsin yksinkertaista, puhutaan sitten ihmisen omasta taloudesta tai kuntataloudesta. Lyhyenkin matematiikan perusteet riittävät. Tulot ovat plussaa ja menot miinusmerkkisiä. Lopputulemana talous on joko tasapainossa ja rahaa jää jopa säästöön.

Toisessa vaihtoehdossa rahat eivät riitä ja säästöt hupenevat. Kun kaikki säästöt on syöty, on vain kaksi todellista vaihtoehtoa: Tuloja on lisättävä tai sitten menot on saatava kuriin. Se kolmas nykyajan vitsaus on pikavippien ottaminen. Kuntataloudessa tämä tarkoittaa veroprosentin korottamista ja kuntalaisen verokuorman lisäämistä. Tämä raha on suoraan pois Porissa asuvien ostovoimasta ja heikentää kaupunkimme vetovoimaisuutta. Hyvin hoidettu talous on aivan jokaisen porilaisen etujen mukaista, sillä meidän on turvattava kaikille porilaisille tärkeät palvelut myös tulevaisuudessa.

Negatiivinen kierre Porissa on katkaistavissa.

Elokuussa aloittavan valtuuston tulee kyetä tekemään vaikeitakin ratkaisuja. Ne onnistuvat vain jos päätöksentekijät kaikilla tasoilla kykenevät rohkeaan ja ennakkoluulottomaan ajatteluun Porin ja porilaisten parhaaksi.

Raskaan sarjan päätöksiä tehtäessä gloria on kaukana. Olen kuitenkin aivan varma, että mahdollisimman laajalla yhteistyöllä tehtynä kierre katkeaa ja kaikki kaupunkilaiset ovat lopulta voittajia.

Luottamushenkilöpaikat ovat parhaillaan jaossa. Kokoomus on asiassa jo loppusuoralla ja meillä on ollut vain erinomaisia vaihtoehtoja paikkoja täytettäessä. Uusi valtuusto ja muut toimielimet aloittavat elokuun puolivälissä.

Seuraavan neljän vuoden aikana riittää tehtävää jokaiselle luottamustehtävään valitulle porilaiselle. Kaupunkimme on saatava nousuun.

Anttivesa Knuuttila

puheenjohtaja, Kokoomuksen Porin valtuustoryhmä