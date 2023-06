Ukrainan valtakunnansyyttäjän Andri Kostinin arvion mukaan noin 40 000 asukasta on vaarassa jäädä tulvien alle. Ukrainan johto syyttää padon tuhosta Venäjää. Padon räjäyttämisestä varoitettiin jo viime syksynä.

Hersonin alueella Ukrainassa sijaitseva Kahovkan pato on tuhoutunut. Padon murtuminen on aiheuttanut Dneprjoen tulvimisen.

Ukraina on syyttänyt Venäjän joukkoja padon räjäyttämisestä, ja Venäjän alueelle asettama hallinto puhuu tuhosta terroristitekona, kertovat muun muassa uutistoimistot.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi aikoo pitää hätäkokouksen Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustus­neuvoston kanssa padon tuhon vuoksi.

Kokoamme tähän päivittyvään juttuun, mitä tilanteesta tiedetään nyt.

Vaurioita jo maanantaina

Videot, joissa pato näyttäisi murtuneen, alkoivat levitä sosiaalisessa mediassa tiistaina aamuyöllä.

Ukrainan valtiollinen energiayhtiö Ukrhydroenergo sanoi tiistaina aamupäivällä, että Kahovkan vesivoimalaitos on ”tuhoutunut täysin”. Ukrhydroenergon mukaan tuhoja ei voida korjata.

Yhdysvaltalaislehti The Washington Postin tutkiva toimittaja Evan Hill totesi Twitterissä, että satelliittikuvien perusteella padossa olisi ollut vaurioita jo maanantaina 5. kesäkuuta.

Ukrainan eteläisen sotilasjohdon mukaan Venäjän joukot räjäyttivät padon, kertoo The Kyiv Independent. Ukrainalaisen energiayhtiön Ukrhydroenergon mukaan tuho johtui voimalan sisällä olevan konehuoneen räjähdyksestä.

Jopa 1 500 evakuoitu

Ukrainan valtion hätätilapalvelun mukaan patotuhon tulva-alueelta oli evakuoitu 1 300 ihmistä tiistai-iltapäivään mennessä.

Pelastusviranomaisten mukaan tulvaveden mukana liikkuu myös miinoja, joita alueen asukkaita kehotetaan varomaan. Riippumattomat lähteet eivät kuitenkaan ole toistaiseksi vahvistaneet väitteitä miinoista.

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyin mukaan jopa 80 kaupunkia ja kylää on vaarassa jäädä tulvien alle. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Tulvatuhot ovat mittavat etenkin Hersonin kaupungin alueella, jonka tilannetta on kuvailtu katastrofaaliseksi.

Hersonin alueen johto kertoi puoli kahdeksalta Suomen aikaa evakuoinnin padon lähellä alkaneen. Samalla kerrottiin, että tulvavesi saavuttaisi kriittisen tason viiden tunnin sisällä.

Hersonin alueen kuvernööri Oleksandr Prokudin kertoi aamulla Telegramissa, että Ukrainan hallitsemilla kriittisimmillä tulva-alueilla on noin 16 000 asukasta. Heitä alettiin evakuoida varhain tiistaina.

Prokudin kirjoitti viestissään, että tulva-alueilta evakuoitavat asukkaat kuljetetaan busseilla Hersonin kaupunkiin ja sieltä edelleen muualle Ukrainaan. Prokudinin mukaan evakuoituja kuljetetaan Hersonista turvaan muun muassa Mykolajiviin, Odessaan, Khmelnytskyihin ja Kiovaan.

Prokudin arvioi tiistaiaamuna, että tulvariski ulottuu kahdeksalle Dneprjoen varrella sijaitsevalle alueelle.

Ukrainan sisäministeriön mukaan Hersonin alueelle perustettiin tiistain aikana viisi väliaikaista avustuskeskusta, jossa evakuoidut asukkaat odottavat kuljetusta turvallisemmille alueille, The Kyiv Independent kertoo.

BBC:n mukaan Ukrainan valtakunnansyyttäjä Andri Kostin kertoi, että alueelta oli evakuoitu jo noin 1 500 asukasta hieman ennen iltakuutta Suomen aikaa.

Kostin arvioi, että noin 40 000 alueen asukasta on välittömässä tulvavaarassa. Hän jatkoi, että noin 25 000 Dneprjoen Venäjän miehittämältä rannalta pitäisi vielä evakuoida tulvan alta.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Venäjän miehityshallinto on valmistautunut evakuoimaan kolme korkean tulvariskin kaupunkia: Nova Kahovkan, Hola Prystanin ja Oleškyn. Niistä Hola Prystan ja Oleškyn kaupungit sijaitsevat Dneprjoen suulla.

Ukraina puhuu sotarikoksesta

Ukraina ja Venäjä ovat molemmat syyttäneet toisiaan padon räjäyttämisestä.

Venäjän Nova Kahovkan miehityshallinnon pormestari Vladimir Leontjevin mukaan Ukraina teki Kahovkan vesivoimalaitokseen aamuyöllä toistuvia iskuja. Pato kuuluu voimalaitokseen.

Leontjevin mukaan padon tuhosi ”vakava terroristinen teko”, jonka aiheuttivat "ukrainalaisviranomaiset ja he, jotka heitä hallitsevat". Leontjev sanoi Reutersin mukaan myös, että pato on vaurioitunut vakavasti ja korjaaminen on luultavasti mahdotonta.

Presidentti Zelenskyi taas kirjoitti Twitterissä ”venäläisistä terroristeista”. Zelenskyin totesi padon tuhoamisen olevan ”vahvistus sille, että Venäjän joukot on karkotettava kaikkialta Ukrainasta”.

Kokoustettuaan Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustus­neuvoston kanssa Zelenskyi tarkensi syytöksiään Telegram-päivityksessä.

”Tänään yöllä kello 02:50 venäläiset terroristit räjäyttivät Kahovkan vesivoimalan rakenteet sisältä käsin. Noin 80 asutuskeskusta ovat tulvan alueella”, Zelenskyi kirjoitti Telegramissa Reutersin mukaan.

Zelenskyi kertoi tiistaina myös, että Dneprjokeen on valunut 150 tonnia teollisuuskäyttöön tarkoitettua voiteluainetta.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba syytti niin ikään Twitter-päivityksessään Venäjää padon räjäyttämisestä ja totesi sen olevan ”hirvittävä sotarikos”. Kuleba kirjoitti, että padon tuho on luultavasti Euroopan suurin tekninen katastrofi vuosikymmeniin ja uhkaa tuhansia siviilejä.

Aamupäivällä myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel kutsui padon räjäyttämistä sotarikokseksi. ”Olen järkyttynyt ennennäkemättömästä hyökkäyksestä Kahovkan patoa kohtaan. Siviili-infrastruktuurin tuhoaminen on selkeästi sotarikos, ja tulemme saattamaan Venäjän vastuuseen siitä”, Michel kirjoittaa Twitter-tilillään.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov ehti nimittää padon tuhoutumista Ukrainan ”tahalliseksi sabotaasiksi”. Hän sanoi, että Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia pidetään ajan tasalla tilanteesta.

Varoitettiin jo lokakuussa

Padon mahdollisesta räjäyttämisestä varoiteltiin jo lokakuussa 2022. Zelenskyi varoitti silloin, että Venäjän joukot ovat asettaneet räjähteitä vesivoimalan patoon.

Tuolloin arvioitiin, että räjäyttäminen aiheuttaisi massiivisen ja nopean tulvan Dneprjoen rannoilla sijaitsevissa asutuskeskuksissa, mukaan lukien Hersonissa. Yhteensä padon räjäyttäminen vaikuttaisi Zelenskyin mukaan yli 80 asutuskeskukseen.

Kahovkan vesivoimalaitoksen suuri pato muodostaa Kahovkan tekojärven, joka on Euroopan kahdeksanneksi suurin tekojärvi.

Uutistoimisto Reuters kertoo Kahovkan padon olevan 30 metriä korkea ja 3,2 kilometriä pitkä. Se rakennettiin Dneprjoelle vuonna 1956 osana vesivoimalaa. Reutersin mukaan voimalan säiliö toimittaa vettä myös Krimin niemimaalle ja Zaporižžjan ydinvoimalalle, joka on myös Venäjän hallinnassa.