Britannian kuninkaan Charles III:n poika, prinssi Harry, todisti tiistaina oikeudenkäynnissä, jossa on syytettynä iltapäivälehtien kustantaja.

Oikeudenkäynnistä kertovat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP sekä Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Prinssi Harry saapui Lontoon korkeimpaan oikeuteen tiistaiaamuna noin puoli kymmeneltä Suomen aikaa.

Harryn ristikuulustelu alkoi korkeimmassa oikeudessa tiistaina puoli yhdeltä Suomen aikaa.

Ristikuulustelussa Mirror Group Newspapersia edustava asianajaja Andrew Green tenttasi Harrya tämän esittämistä syytöksistä.

Ristikuulustelussa käsiteltiin muun muassa tapoja, joilla media on kirjoittanut kuninkaallisperheen yksityisasioista ja kuinka tämä on vaikuttanut prinssi Harryn ja hänen lähipiirinsä elämään.

Harry kertoi kokeneensa syntymästään asti vihamielisyyttä lehdistön suunnalta.

”Olin lapsi, olin koulussa. Nämä artikkelit olivat äärimmäisen tungettelevia. Joka kerta kun tällainen artikkeli kirjoitettiin, sillä oli vaikutuksia minun ja muiden ympärilläni olevien ihmisten elämään, tässä tapauksessa äitini elämään”, The Guardian raportoi hänen kommentoineen oikeudessa viitaten edesmenneeseen äitiinsä prinsessa Dianaan.

Harryn mukaan ”osa toimittajista on epäsuorasti aiheuttanut kuolemaa”. Todistajan­lausunnossaan hän vaati, että näiden ihmisten on kannettava vastuu teostaan.

Harryn esiintyminen brittisalissa on historiallinen tapahtuma: hän on ensimmäinen Britannian kuninkaallinen, joka on todistanut oikeussalissa yli sataan vuoteen. Edellinen tapaus on vuodelta 1890, kun Walesin prinssi Albert Edvard – myöhemmin kuningas Edvard VII – todisti Tranby Croftin uhkapeli­skandaalin oikeuden­­käynnissä.

Harryn oli tarkoitus ilmaantua saliin jo maanantaina, mutta niin ei käynyt, ilmeisesti myöhäisen saapumisajan takia.

Oikeudenkäynnissä on kyse syytöksistä, joiden mukaan Mirror Group Newspapersin (MGN) toimittajat ovat hakkeroineet prinssi Harryn ja muiden korkeassa asemassa toimivien ihmisten puhelimia.

Syytösten mukaan Daily Mirrorin, Sunday Mirrorin ja The Peoplen toimittajat olisivat käyttäneet hyväkseen matkapuhelinten tietoturvassa ilmennyttä puutetta, minkä avulla toimittajat pääsivät käsiksi esimerkiksi puhelinpostiin.

Uutistoimisto Reutersin kertoo väitetyn laittoman tiedonkeruun tapahtuneen vuosina 1991–2011.

Prinssi Harryn lisäksi monet muutkin julkisuuden henkilöt syyttävät MGN:n toimittajia hakkeroinnista. Syytteiden mukaan toimittajat tai heidän palkkaamansa avustajat harjoittivat laajaa puhelin­hakkerointia ja muita laittomia toimia paljastaakseen heistä tietoja.

MNG myönsi oikeudenkäynnin alussa 10. toukokuuta syyllisyytensä joihinkin laittoman tiedonkeruun muotoihin. Se kuitenkin kielsi syytteet puhepostin sieppaamisesta, kertoo AFP.

Oikeudenkäynnin odotetaan kestävän jopa seitsemän viikkoa. Prinssi Harryn tapausta on määrä käsitellä kolmen päivän ajan tällä viikolla eli maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona.

Prinssi Harry on kohdistanut brittilehdistöön useita syytöksiä erottuaan kuninkaallisista tehtävistään vuoden 2020 alussa.