Laulaja menehtyi kotonaan.

Laulaja Tina Turner on kuollut 83-vuotiaana, kertoo hänen tiedottajansa Sky Newsin mukaan. Turner kuoli kotonaan Sveitsissä.

Syntymänimeltään Anna Mae Bullock eli Turner tunnetaan lukuisista suurista hiteistään, kuten Private Dancer, What's Love Got to Do with It ja (Simply) The Best. Häntä on joskus kutsuttu lempinimellä Rockin kuningatar.

Turnerin elämää leimasivat monet vastoinkäymiset. Niistä ehkä tunnetuin vaihe oli avioliitto väkivaltaisen aviomiehen Ike Turnerin kanssa.

Vuonna 1939 syntynyt Turner aloitti musiikillisen uransa 1950-luvulla juuri Ike Turnerin yhtyeen Kings of Rhythmin kanssa. Vuonna 1960 Ike ja Tina Turner julkaisivat hittisinkun nimeltä A Fool in Love.

Pariskunta julkaisi myöhemmin useita hittejä, kunnes yhteistyö päättyi vuonna 1976. Samana vuonna Tina Turner haki avioeroa.

Tina Turner teki yhden musiikkihistorian näyttävimmistä comebackeista, kun häneltä ilmestyi vuonna 1984 hittialbumi Private Dancer. Se sai parhaan levyn Grammy-palkinnon.