Kevät on ollut maassa kuivin vuosikymmeniin.

Espanjan hallitus on hyväksynyt yli kahden miljardin euron paketin, jolla on määrä helpottaa maata vaivaavan kuivuuden seurauksia. Valtaosa rahoista, 1,4 miljardia euroa, menee muun muassa suolanpoistolaitosten rakentamiseen, jotta vesivaroista mahdollisimman suuri osa saadaan käyttöön.

”Espanjassa on totuttu kuiviin kausiin, mutta ilmastonmuutoksen vuoksi niitä on nyt paljon aiempaa useammin ja ne ovat vakavampia. Meidän täytyy valmistautua tulevaan”, Espanjan vihreän siirtymän ministeri Teresa Ribera sanoi.

Lisäksi hallitus on vaatinut EU:ta ottamaan kuivuuden vuoksi käyttöön varoja unionin maatalouskriisirahastosta.

Espanjassa kevät on ollut kuivin sitten vuoden 1961. Maassa on satanut alkuvuodesta alle puolet siitä vesimäärästä, joka siellä keskimäärin sataa. Lämpötilat hipoivat jo huhtikuussa paikoin 40:tä astetta. Tilanne ei ennusteiden mukaan ole helpottamassa lähiaikoina.

Maan vesivarannot ovat ehtyneet keskimäärin alle puoleen tavallisesta määrästä. Kuivuudesta pahimmin kärsineissä Andalusiassa ja Kataloniassa varannot ovat kuihtuneet neljännekseen normaalista.

Kuivuus on ollut katastrofaalista etenkin Espanjan maataloudelle. Espanja on maailman suurin oliiviöljyn viejä ja EU:n suurin hedelmien ja vihannesten tuottaja, mutta esimerkiksi oliiviöljyn tuotanto on romahtanut alle puoleen vuotta aiemmasta.

Hallitus ilmoitti kuivuuspaketistaan vain muutama viikko ennen paikallisvaaleja, jotka järjestetään Espanjassa kuun lopulla.