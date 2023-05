Satakunnan Kansa näyttää suoraa lähetystä Moskovasta.

Moskovassa Venäjällä järjestetään aamupäivällä kello 10 alkaen perinteinen voitonpäivän paraati. Satakunnan Kansa näyttää uutistoimisto Reutersin välittämää suoraa lähetystä Moskovasta.

Myös presidentti Vladimir Putinin on ennakoitu pitävän tiistaina puheen.

Päivää vietetään Venäjällä kaksijakoisissa tunnelmissa, sillä maa käy sotaa entistä neuvostomaata Ukrainaa vastaan. Ainakin vuosi sitten voitonpäivän juhlinta keskittyi silti nimenomaan toisen maailmansodan muistamiseen.

Paraati on perinteisesti ollut tilaisuus, jossa Venäjän sotilaallisen mahdin esittelyssä ei ole säästelty. Nyt paraateihin ei kuitenkaan ole antaa kalustoa tai sotilaita esimerkiksi viime vuoden malliin, sillä suuri osa on kiinni hyökkäyssodassa. Paraateja on lisäksi peruttu useissa kaupungeissa sotilaspulan takia.

Myös turvallisuustilanne aiheuttaa huolta Moskovassa. Kaksi lennokkia räjähti Kremlin yllä viime keskiviikkona, eikä iskun tekijästä tai motiivista ei ole toistaiseksi tietoa.

Voitonpäivää vietetään Venäjällä 9. toukokuuta toisen maailmansodan päättymisen kunniaksi.

Neuvostoliiton diktaattori Josif Stalin halusi, että natsi-Saksa antautuu Ranskan Reimsin lisäksi erikseen Neuvostoliiton valtaamassa Berliinissä. Antautumisasiakirja allekirjoitettiin 8. toukokuuta 1945 niin myöhään illalla, että kello oli Moskovassa jo yli puolenyön.