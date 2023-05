Japanin pääministeri vierailee Etelä-Koreassa ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen – Historian painolasti maiden välillä on yhä raskas

Naapureita yhdistää liittolaisuus Yhdysvaltojen kanssa sekä yhteiset turvallisuusuhat, Pohjois-Korea ja Kiina, mutta historia hiertää yhä välejä.

Japanin pääministeri Fumio Kishida saapui tänään vierailulle Etelä-Koreaan rakentamaan Japanin ja Etelä-Korean välisiä suhteita.

Kyseessä on ensimmäinen kerta yli vuosikymmeneen, kun Japanin pääministeri vierailee Etelä-Koreassa. Maat pyrkivät lähentymään torjuakseen yhteistä vaaraa eli viime aikoina kasvanutta Pohjois-Korean ydinuhkaa.

Kishida tapaa Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa maan presidentin Yoon Suk-yeolin, joka on ollut raivaamassa tietä maiden suhteiden parantamiselle vierailemalla itse Tokiossa maaliskuussa.

Pohjois-Korea on tehnyt tänä vuonna lukuisia ohjuskokeita, joissa ainakin osa ohjuksista on pudonnut ilmeisesti myös Japanin talousalueelle. Pohjois-Korea on ilmeisesti myös saavuttanut tason, jossa sen asevoimilla olisi mahdollisuus tehdä vastahyökkäys ydinasein.

Kishida suuntasi Soulissa ensin hautausmaalle, jonne on haudattu eteläkorealaisia sotaveteraaneja, mukaan lukien heitä jotka taistelivat Japanin siirtomaavaltaa vastaan. Hän laski hautausmaalle kukkia.

Etelä-Korean presidentin maaliskuisella Tokion-matkalla maat onnistuivat sopimaan kaupparajoitteiden lopettamisesta ja Kishida kutsui presidentin G7-kokoukseen tässä kuussa.

Kishidan mukaan suhteita aletaan lämmittää Yoonin kanssa "luottavaisin" mielin. Paikallismedioiden mukaan Yoon on kutsunut Kishidan myös päivälliselle virka-asuntoonsa.

Historian painolasti on yhä raskas

Naapureita Itä-Aasiassa yhdistää liittolaisuus Yhdysvaltojen kanssa sekä yhteiset turvallisuusuhat, Pohjois-Korea ja Kiina, mutta niiden välejä on hiertänyt historian raskas painolasti.

Japanin miehitysvallan aikana 1910–1945 japanilaiset kohtelivat korealaisia erittäin julmasti, alistaen heitä esimerkiksi pakkojapanilaistamisella, pakkotyöllä sekä käyttämällä naisia seksiorjina.

Vaikka Japani on sittemmin pyytänyt anteeksi eteläkorealaisilta aiheuttamaansa "suurta tuhoa ja tuskaa", välit tulehtuivat jälleen, kun Etelä-Korean oikeus vuonna 2018 määräsi japanilaisyritykset maksamaan korvauksia uhreille teettämästään pakkotyöstä.

Ennen matkaansa Kishida sanoi maiden polkaisevan nyt käyntiin aiemmin keskeytyneen "sukkuladiplomatian", jossa keskusteluja käydään välittäjien avustuksella. Yoon on luvannut Japanille etsivänsä keinon maksaa korvauksia pakkotyön uhreille, vaikka aihe on arka Japanissa.

Myös bordelleihin teljettyjen naisten, niin kutsuttujen "lohtunaisten" kohtaloa on puitu vuosia julkisuudessa, eikä Japanin ja Etelä-Korean vuoden 2015 sopimusta asiasta ole pidetty tyydyttävänä.