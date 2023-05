Iran teloitti ruotsalaisen toisinajattelijan, joka ilmeisesti siepattiin Turkissa

Habib Chaab oli aiemmin tuomittu taistelusta islamilaista hallintoa vastaan.

Iran on teloittanut ruotsalais-iranilaisen toisinajattelijan Habib Chaabin, kertoivat Iranin oikeuslähteet Mizan Online -verkkojulkaisussaan.

Chaab ilmeisesti siepattiin syksyllä 2020 Turkissa, jossa hän oli ollut lomailemassa. Chaabilla oli sekä Ruotsin että Iranin kansalaisuus ja hän oli elänyt useita maanpaossa Ruotsissa.

Iranissa hänet tuomittiin taistelusta islamilaista hallintoa vastaan, josta usein seuraa kuolemantuomio.

Iranilaisen tuomioistuimen mukaan Chaab olisi johtanut Khuzestanin maakunnan itsenäisyyttä tavoittelevaa, maan arabivähemmistön Harakat al-Nidal -separatistijärjestöä sekä toteuttanut useita pommi-iskuja. Esimerkiksi vuonna 2018 alueella iskettiin sotilasparaatiin Ahvazin kaupungissa. Iskussa kuoli viranomaisten mukaan 25 ihmistä ja yli 200 haavoittui.

Iran väitti Chaabin toimineen Israelin salaisen palvelun Mossadin ja Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpon suojeluksessa.

Ruotsi oli vaatinut häntä vapautettavaksi

Ruotsin ulkoministeriö kutsui Iranin suurlähettilään puhutteluun sen jälkeen, kun Iranin korkein oikeus maaliskuussa vahvisti Chaabille langetetun kuolemantuomion. Ruotsi pyysi tuolloin, ettei kuolemanrangaistusta toteutettaisi ja vaati saada tavata hänet.

Ruotsin ulkoministeriö ei vielä ole voinut vahvistaa eikä kiistää tietoja teloituksesta.

Chaab katosi lentokentällä Turkissa lokakuussa 2020. Turkin viranomaiset syyttivät Irania miehen sieppaamisesta.

Chaab on tuotu myös kameroiden eteen Iranin televisiossa, missä hän on tunnustanut tekonsa. Tällaiset tunnustukset on yleensä saatu kidutuksen seurauksena.

Iranissa on parhaillaan vastaavassa tilanteessa myös toinen ruotsalais-iranilainen mies. Lääkäri ja tutkija Ahmadreza Djalali on tuomittu kuolemaan syytettynä vakoilusta Israelin hyväksi. Hänen teloituksensa ajankohtaa on lykätty useasti.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Iranin vankiloissa viruu parhaillaan ainakin 16 ulkomaan kansalaista, joista suurin osa on kaksoiskansalaisia.