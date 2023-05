Rannikkometsästä Shakaholassa löydettiin viime viikolla yli sadan ihmisen ruumiit.

Nälkään nääntyminen on varmistunut Afrikan Kenian epäiltyjen kulttikuolemien syyksi, kun vainajille on alettu tehdä ruumiinavauksia. Viranomaisten mukaan kuolinsyy on nälkiintyminen, mutta osan tutkituista uhreista kerrottiin tukehtuneen.

Rannikkometsästä Shakaholassa löydettiin viime viikolla yli sadan ihmisen ruumiit. Maanantaina tehtiin ensimmäiset ruumiinavaukset yhdeksälle lapselle ja yhdelle naiselle.

Shakaholasta on lisäksi löydetty 39 elossa olevaa ihmistä.

Vainajien epäillään kuuluneen Good News International -kirkkoon, jonka johtajan Paul Mackenzie Nthengen uskotaan kertoneen seurakuntalaisilleen, että itsensä näännyttämällä pääse suoraan Jumalan luokse. Kulttijohtaja, entinen taksinkuljettaja Nthenge on pidätetty, ja hän odottaa oikeudenkäyntiä.

Myös toisella uskonnollisella kultilla epäillään olevan yhteys joukkokuolemaan. Tuon kirkon johtaja on niin ikään pidätetty.