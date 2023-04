Ulkomaat kiirehtivät maanantaina evakuointeja taisteluiden repimästä Sudanista. Ulkoministeri Pekka Haavisto näkee läntisen yhteisön poistumisessa riskin, että Venäjän ja palkka-armeija Wagnerin rooli kasvaa Sudanissa.

Valtaosa Sudanista evakuoitavista suomalaisista on saatu maan rajojen ulkopuolelle, kertoi toimitusministeristön ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) maanantaina. Sudanista on saatu pois kymmenen suomalaista, joiden joukossa on ollut myös lapsia.

Sudanissa on edelleen muutamia suomalaisia. Haavisto arvioi heitä olevan alle viisi.

Ranskan päätös sulkea lähetystönsä Sudanissa vaikuttaa myös muiden evakuointitoimenpiteisiin jatkossa, Haavisto arvioi. Suomi on saanut evakuointeihinsa apua Ranskan lisäksi Saksalta ja Ruotsilta.

Haaviston mukaan päätös sulkea lähetystö on ymmärrettävä, koska muun muassa Ranskan suurlähettilään autoa on ammuttu Sudanissa.

Edustustoja on kuitenkin yhä maan pääkaupungissa Khartumissa, Haavisto kertoo. Lisäksi joidenkin henkilöiden kohdalla on käytetty myös kansainvälisten järjestöjen tarjoamia evakuointireittejä, Haavisto kertoo.

”Siellä on joitakin lentokenttiä, joita vielä kansainväliset toimijat ovat voineet käyttää. Ja kun sinne lentokentälle on saatu kuljetukset järjestymään, niin sitä kautta on päästy ulos.”

Khartumin levottomuudet ovat kuitenkin vaikeuttaneet sitä, että ihmiset pääsisivät paikoille, joista heidät voidaan evakuoida.

Haavisto kommentoi Sudanin tilannetta kokoustettuaan EU-maiden ulkoministerien kanssa Luxemburgissa.

Yli 400 kuollut

Sudanissa käydään toista viikkoja taisteluja kenraali Abdel Fattah al-Burhanin johtamien maan asevoimien ja puolisotilaallisten RSF (Rapid Support Forces) -joukkojen välillä. YK:n alaisten virastojen arvioiden mukaan yli 420 ihmistä on kuollut ja yli 3 700 haavoittunut.

Tulitauosta on sovittu useita kertoja, mutta sopimukset eivät ole pitäneet.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken varoitti puolestaan maanantaina, että venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin toiminta lisää mahdollisuuksia konfliktin laajenemiseen. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres puolestaan varoitti, että taistelut ovat vaarassa laajentua ja levitä myös naapurimaihin.

Sudanista on evakuoitu yli tuhat EU-kansalaista, kertoi EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell maanantaina. Uutistoimisto AFP:lle on arvioitu EU:n taholta aiemmin, että Khartumissa on noin 1 500 EU-kansalaista.

Pakolaisia Eurooppaan?

Haavisto odotti ulkoministereiltä myös keskustelua poliittisen ratkaisun löytämiseksi tilanteeseen. Haavisto näki riskinä, että läntisen yhteisön evakuoituminen ja lähetystöjen sulkeminen jättää pelikentän juuri Venäjälle ja Wagnerin roolin kasvamiselle.

Haavisto totesi Sudanin tilanteen puhjenneen sisäisistä jännitteistä, mutta hänen mukaansa hämmennystä halutaan epäilemättä käyttää ulkopuolelta hyväksi. Haavisto arvioi, että RSF-joukkojen Hemetiksi kutsuttu kenraali Mohamed Hamdan Dagalo on tehnyt läheistä yhteistyötä Venäjän kanssa.

”Juuri tällä hetkellä on hämärän peitossa, että mistä suunnasta ryhmät aseellista apua saavat. Mutta on ollut selvää, että tämä Hemetin ryhmä on tehnyt hyvin läheistä yhteistyötä Venäjän kanssa”, Haavisto sanoi.

Haavisto myös huomautti, että osa sudanilaisista on lähtenyt maan pääkaupungista Khartumista ja maassa on jo sisäisiä pakolaisvirtoja. Jos tilannetta ei saada rauhoitettua, pakolaisia voi tulla lisää naapurimaihin ja mahdollisesti kohti Eurooppaa, hän sanoi.

Sudanilaisia on paennut muun muassa Tshadiin, Egyptiin ja Etelä-Sudaniin.