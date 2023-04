Evakuointikeskusteluja käydään yhteistyössä muun muassa EU:n kanssa. Sudanin pääkaupungissa Khartumissa on noin kymmenen suomalaista, joiden joukossa on myös lapsia.

Suomi tutkii monien valtioiden lailla tapoja evakuoida suomalaiset Sudanista, jossa maan asevoimat ja puolisotilaallinen RSF-ryhmittymä ovat käyneet viikon ajan kovia taisteluita.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan tilanne pääkaupunki Khartumissa on levoton eikä suunniteltu tulitauko ole pitänyt lauantaina.

”Se vaikeuttaa turvallista evakuointia. Samalla käydään keskustelua EU:n, Yhdysvaltojen ja YK:n kesken siitä, mikä olisi tällä hetkellä turvallisin reitti Khartumista ulos”, kertoo Haavisto.

Suomella ei ole Sudanissa omaa suurlähetystöä, joten tilanteessa joudutaan luottamaan muiden EU-maiden apuun. Haavisto kertoo keskustelleensa tilanteesta myös sudanilaisten kontaktiensa kanssa. Hän toimi 2000-luvun alkupuolella EU:n Sudanin erityisedustajana.

Suomalaisia on Sudanissa tällä hetkellä ulkoministeriön tietojen mukaan noin kymmenen. Haaviston mukaan kaikkiin tiedossa oleviin suomalaisiin maassa on saatu yhteys ja heidän olinpaikkansa on tiedossa. Heidän joukossaan on erilaisissa tehtävissä olleita ihmisiä, myös lapsia.

HS on kertonut tällä viikolla Khartumissa olevasta Suomen kansalaisesta Helmi Lehtisestä ja tämän äidistä Allison Lehtisestä.

Haaviston mukaan tarkkaa aikatauluarviota evakuoinneille on vaikea antaa, sillä se riippuu sotatilanteesta. Khartumissa olevia paikallisia ja ulkomaalaisia kuitenkin huolettaa terveydenhuollon tilanne ja perustarvikkeiden loppuminen.

”Tällä hetkellä seurataan tunti tunnilta tilanteen kehitystä”, sanoo Haavisto.

Uutistoimisto AFP kertoi perjantaina, että Khartumissa on arviolta 1 500 EU-maiden kansalaista. Heidän evakuointinsa vaatisi AFP:n haastatteleman EU-viranomaisen mukaan kolmen päivän tulitauon.

Khartumin lentokenttä on yhä suljettu ja sen lähellä on sotilaallista toimintaa, mikä myös vaikeuttaa evakuointeja. Haavisto on kuullut joidenkin maiden evakuoineen kansalaisiaan maanteitse Etiopian kautta, mutta tiessä on riskinsä.

”Taisteluita käydään eri puolilla maata, joten tiesulkuja on pystyssä. Jonkin verran ryöstelyä kohdistuu yleensä pakolaisiin ja tiesulkuja ylittäviin ihmisiin tällaisissa tilanteissa”, kertoo Haavisto.

Haaviston mukaan tällä hetkellä tutkitaan erilaisia tapoja siitä, miten evakuointi voitaisiin toteuttaa. Sudanin armeija ja RSF sanoivat lauantaina olevansa valmiita tukemaan ulkomaalaisten evakuointia.

Riski sotatilanteen pitkittymiseen on Haaviston mukaan olemassa.

”Osapuolet eivät ole aidosti löytäneet neuvotteluyhteyttä. Mahdollisuus siihen, että taistelut kestävät pitkäänkin, on olemassa”, hän kertoo.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan taisteluissa on kuollut 413 ihmistä ja loukkaantunut yli 3 500. YK:n pakolaisjärjestön mukaan 10 000–20 000 ihmistä on paennut Sudanin taisteluita naapurimaa Tšadiin.