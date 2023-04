Kremlin mukaan vierailu tapahtui maanantaina 18. huhtikuuta. Vierailusta levitetyllä videolla Putin puhuu ”tulevasta pääsiäisestä”.

Kremlin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on vieraillut miehitetyssä Ukrainassa Hersonin alueella sijaitsevassa sotilaskomentokeskuksessa, kertoo Reuters.

Lisäksi Putinin kerrotaan vierailleen Venäjän miehittämällä Luhanskin alueella.

Vierailuista esitettiin Venäjän valtiollisella televisiokanavalla noin viiden minuutin mittainen video, minkä lisäksi vierailusta julkaistiin muutamia kuvia. Myöhemmin Kreml julkaisi lyhyemmäksi leikatun, noin kolmen minuutin pituisen videokoosteen vierailusta.

”Venäjän federaation asevoimien ylipäällikkö on vieraillut Hersonin alueella sijaitsevassa Dnipron sotilasryhmän päämajassa, sekä Venäjän kansalliskaartin esikunnassa Luhanskin alueella idässä”, Kreml ilmoitti lausunnossaan.

Kremlin välittämän kuvan kerrotaan kuvaavan Putinin saapumista Hersoniin.

Venäjän hallinnon mukaan Putin vieraili osittain Venäjän joukkojen hallinnassa olevilla alueilla maanantaina eli 17. huhtikuuta.

Videokoosteen kahdesta eri versiosta paljastuu kuitenkin yksityiskohta, joka kyseenalaistaa Kremlin antamat tiedot vierailun ajankohdasta.

Pidemmällä videolla Putin pitää käsissään ortodoksista ikonia ja sanoo videon ääniraidalla: ”pian on pääsiäinen” tai ”pian tulee pääsiäinen”. Lyhennetyssä versiossa ei kuitenkaan kuulu sanoja ”pian tulee”. Putin sanoo ainoastaan ”on pääsiäinen.”

Venäjällä pääsiäistä juhlittiin viime sunnuntaina eli 16. huhtikuuta. Jos Putin on Hersonissa vieraillessaan sanonut ”pian on pääsiäinen”, silloin vierailun on täytynyt tapahtua jo ennen viime sunnuntaita eikä maanantaina.

Kremlin mukaan Putin tapasi miehitetyillä alueilla muun muassa venäjän ilmavoimien komentajan kenraali-eversti Mikhail Teplinskin sekä kenraalieversti Oleg Makarevitšin. Teplinskin on kerrottu saaneen ison roolin Venäjän hyökkäyksen johdossa.

Putinin kerrotaan myös osallistuneen sotilasjohdon kokoukseen.

Kuvakaappaus Kremlin julkaisemasta videosta esittää Putinin tapaamassa sotilaita.

Helsingin Sanomien faktantarkastajana toimivan John Helinin mukaan kuvat todistavat Putinin, tai ainakin hyvin Putinin näköisen miehen käyneen Hersonissa.

”Oikeastaan ainoa tunnistettava ulkotila, jossa Putin esiintyy, on Henitšeskin kaupunkin eteläpuolelta läheltä Krimiä.”

Sen sijaan Luhanskin kuvat ovat epävarmempia, koska siellä Putinia on kuvattu lähinnä sisätiloissa. Niinpä niissä näkyy vähemmän tunnistettavia kohteita.

”Sieltä on lähinnä kuvaa lentokentästä, jolle kopteri laskeutuu, mutta Putin itse ei näy kuvassa.”

Vierailun ajankohdan Helin arvioi kevään merkkien perusteella olleen muutaman viime viikon aikana.

Kremlin välittämässä kuvassa Putin esittelee ikonia, jonka hän lahjoittaa Hersonin sotilasjohdolle.

Putin vieraili nyt ensimmäistä kertaa Hersonin ja Luhanskin alueilla Venäjän alueiden viimesyksyisten pakkoliitosten jälkeen. Hän on nyt vieraillut kolmella neljästä liitetystä alueesta. Vain Zaporižžjan alue on jäänyt väliin.

Putin kertoi Kremlin julkaisemalla videolla, että hänelle on "tärkeää kuulla mielipiteitä tilanteesta, kuunnella sotilaskomentokeskuksen työntekijöitä ja vaihtaa tietoja".

Helinin mukaan vierailuissa näkyy selvä muutos Kremlin viestintätavassa.

”Aika pitkään Putin yritti vähätellä sotaa, kutsuen sitä erikoisoperaatioksi ja pitäen siihen etäisyyttä.”

”Nyt tehty vierailu ja aiempi maaliskuinen vierailu Mariupoliin taas kertovat Putinin ottavan tilanteen vakavasti. Tämä ei oikeastaan edes riipu siitä, kävikö Putin itse lopulta paikalla vai ei. Ainakin Kreml haluaa kotiyleisön uskovan, että hän kävi.”