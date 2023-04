Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa veripulasta Sudanissa – ainakin 97 siviiliä saanut surmansa taisteluissa

Nyt taistelevien armeijan ja RSF-joukkojen johtajat ovat Sudanin edellisen vallankaappauksen takana.

Sudanissa viikonloppuna puhjenneissa taisteluissa on kuollut ainakin 97 siviiliä. Kuvassa savupatsas maan pääkaupungissa Khartumissa.

Koillis-Afrikan Sudanissa viikonloppuna puhjenneissa taisteluissa maan armeijan ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen välillä on kuollut ainakin 97 siviiliä, kertoo sudanilainen lääkäriryhmä. Sen mukaan taisteluissa on lisäksi haavoittunut lukuisia ihmisiä. Aiemmin ryhmä on puhunut noin kuudestasadasta haavoittuneesta.

Ryhmän mukaan uhrien määrä on todennäköisesti suurempi, sillä kaikki eivät pääse omin avuin sairaalaan hoitoon.

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut Sudania uhkaavasta veripulasta. WHO:n mukaan Sudanin pääkaupungissa Khartumissa useita loukkaantuneita siviilejä hoitavilta sairaaloilta ovat loppuneet veri, verensiirtolaitteet, suonensisäiset nesteytysaineet ja muut elintärkeät välineet.

YK:n ruokaohjelma WFP on puolestaan ilmoittanut keskeyttävänsä toimintansa Koillis-Afrikan valtiossa sen jälkeen, kun kolme sen työntekijää sai surmansa väkivaltaisuuksissa. YK:n mukaan kolmannes Sudanin 50 miljoonan asukkaasta on humanitaarisen avun tarpeessa.

Viikonloppuna puhjenneet taistelut ovat johtaneet myös siihen, että Sudanin rajat on suljettu sen naapurimaihin Egyptiin ja Tshadiin. Egypti on Sudanin merkittävä liittolainen. Tshadin ja Sudanin raja-alueeseen kuuluu esimerkiksi Darfurin alue, jossa WFP:n työntekijät saivat surmansa.

USA:n ja Britannian ulkoministerit vaativat taisteluiden lopettamista

Yhdysvaltojen ja Britannian ulkoministerit vaativat väkivaltaisuuksien välitöntä lopettamista Sudanissa. Yhdysvaltojen ulkoministerin Antony Blinkenin mukaan maassa on julistettava aselepo ja palattava neuvotteluihin siviilihallintoon siirtymisestä.

Blinken kommentoi tilannetta tänään brittikollegansa James Cleverlyn kanssa G7-ryhmän ulkoministerien kokouksen yhteydessä Japanissa.

”Jaamme syvän huolen taisteluista... niiden aiheuttamasta uhkasta siviileille, Sudanin kansakunnalle ja mahdollisesti koko aluelle”, Blinken sanoi.

Myös YK, EU, Arabiliitto ja Afrikan unioni ovat vaatineet taisteluiden lopettamista.

Toiveet siviilihallinnosta vaarassa

Taisteluiden pelätään syöksevän Sudanin syvempään kaaokseen, mikä vaikeuttaisi entisestään maan siirtymistä takaisin siviilijohtoon.

Viikonloppuna puhjenneita taisteluita edelsi viikkoja jatkunut valtataistelu armeijan komentajan Abdel Fattah al-Burhanin ja hänen varamiehensä Mohamed Hamdan Daglon välillä. Daglo komentaa RSF-joukkoja.

Al-Burhania ja Dagloa on vaadittu neuvottelemaan keskenään, mutta sitä tuskin tapahtuu ihan heti, sillä kenraalit ovat kutsuneet toisiaan rikollisiksi.

RSF-joukot on perustettu vuonna 2013. Ryhmä nousi janjaweed-taistelijoiden keskuudesta. Sudanin vuonna 2019 syrjäytetyn presidentin Omar al-Bashirin alaisuudessa aikoinaan toimineet janjaweed-taistelijat olivat surmanneet Darfurin alueella kymmeniä tuhansia ihmisiä, ja al-Bashiria itseään on syytetty kansanmurhasta, sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Vallankaappausten arkkitehtejä

Al-Burhan ja Daglo junailivat Sudanin viimeisen vallankaappauksen toissa vuoden lokakuussa, mikä aiheutti leikkauksia kansainvälisiin avustuksiin ja johti mielenosoituksiin.

Al-Burhan palveli aikanaan kolme vuosikymmentä vuonna 2019 syrjäytetyn al-Bashirin alaisuudessa. Hän on sanonut, että viimeisin, toissa vuoden vallankaappaus oli välttämätön. Armeija syrjäytti al-Bashirin vuonna 2019 mielenosoitusten jälkeen. Tuolloin valta siirrettiin siviilihallinnolle, jolta se kaapattiin toissa vuonna.

Daglo on sittemmin kutsunut toissa vuoden vallankaappausta virheeksi. Hänen mukaansa se ei onnistunut saamaan aikaan muutosta ja on elvyttänyt al-Bashirin hallinnon jäänteitä.

Sudan on pinta-alaltaan Afrikan kolmanneksi suurin valtio Algerian ja Kongon demokraattisen tasavallan jälkeen. Se oli vielä vuoden 2011 alkupuolella Afrikan suurin valtio, mutta Etelä-Sudanin itsenäistyttyä kesäkuussa 2011 Sudan menetti noin kolmanneksen pinta-alastaan.