Ilmavoimien kansalliskaartilaisen työ tiedusteluosastolla liittyi tietoliikennejärjestelmiin. Häntä on luonnehdittu isänmaalliseksi ja uskonnolliseksi.

Yhdysvalloissa tietovuotajaksi epäilty 21-vuotias Jack Teixeira on saanut syytteet kansalliseen puolustukseen liittyvien tietojen säilyttämisestä ja välittämisestä sekä salassa pidettävien asiakirjojen tahallisesta säilyttämisestä. Asiasta kertovat useat mediat, esimerkiksi Washington Post.

Rikossyytteistä voi saada lehden mukaan enintään 15 vuoden vankeusrangaistuksen.

Teixeira astui tuomioistuimen eteen perjantaiaamuna paikallista aikaa Bostonissa kotiosavaltiossaan Massachusettsissa. Liittovaltion poliisi FBI pidätti ilmavoimien kansalliskaartiin kuuluvan miehen eilen tämän kotoa North Dightonissa.

Syyttäjänviraston mukaan Teixeiran vangitsemisoikeudenkäynti on määrä järjestää ensi keskiviikkona. Teixeira pysyy siihen asti pidätettynä.

Ei tietoa siitä, minkä tason turvaluokiteltuun tietoon Teixeiralla oli pääsy

Teixeiran uskotaan jakaneen salaisia yhdysvaltalaisasiakirjoja noin 20–30 jäsenen ryhmässä viestipalvelu Discordissa. Asiakirjavuodon sisältö levisi sen jälkeen maailmanlaajuiseksi.

Teixeira työskenteli ilmavoimien Cape Codissa sijaitsevan tukikohdan tiedusteluosastolla tietoliikennejärjestelmien parissa, kertovat muun muassa Washington Post ja New York Times. Ilmavoimien verkkosivujen mukaan tällaista työtä tekevillä on oltava SSBI-turvallisuusselvitys (Single Scope Background Investigation). Sama selvitys vaaditaan New York Timesin mukaan erittäin salaisen tiedon käsittelyyn.

Toistaiseksi ei ole virallista tietoa siitä, minkä tason turvaluokiteltuun tietoon Teixeiralla on ollut asemassaan pääsy.

Discord-ryhmän kautta verkkoon on levinnyt myös erittäin salaiseksi luokiteltua materiaalia.

Isänmaallinen, uskonnollinen ja aseista kiinnostunut libertaari

Epäiltyyn Discordissa tutustunut ystävä kuvailee Teixeiraa isänmaalliseksi, hartaaksi katolilaiseksi sekä libertaariksi, joka on kiinnostunut aseista ja jolla on ollut epäilyksiä Yhdysvaltojen tulevaisuudesta, Washington Post kertoo.

Teixeiran entiset koulukaverit sanoivat uutiskanava CNN:lle, että Teixeiran kiinnostuksenkohteisiin kuuluivat armeija, aseet ja sota.

Washington Post raportoi aiemmin asiakirjojen levinneen Discord-keskustelusovelluksen ryhmässä, jonne pääsi mukaan vain kutsusta. Ryhmän jäseniä yhdistivät kiinnostus tietokonepeleihin, aseisiin ja sotilasteknologiaan sekä uskonnollisuus. Mediatietojen mukaan ryhmässä myös jaettiin esimerkiksi rasistisia meemejä.

Tietoja ryhmään jakanut nimimerkki OG luennoi viesteissään myös maailman tilasta ja maalasi erityisesti lainvalvontaviranomaisista ja tiedusteluyhteisöstä synkkää kuvaa voimina, jotka yrittävät pitää kansalaiset pimennossa. New York Times yhdisti nimimerkin Teixeiraan vähän ennen kuin hänet torstaina pidätettiin.

Postin ja New York Timesin haastattelemien Discord-ryhmän jäsenten käsityksen mukaan vuotaja halusi tehdä ryhmän jäseniin vaikutuksen ja halusi heidän olevan perillä asioista, mutta hänen tarkoituksensa ei ollut levittää salattuja tietoja ryhmän ulkopuolelle.

Asiakirjat lähtivät kuitenkin leviämään internetissä yhden ryhmän jäsenen jaettua niitä myös muualle.

Jopa kymmenillätuhansilla pääsy salaiseen materiaaliin

Epäillyn tietovuotajan henkilöllisyyden selviäminen on välittömästi herättänyt kysymyksiä siitä, miten organisaation alemmilla tasoilla työskennelleellä nuorella kansalliskaartilaisella on voinut olla pääsy jopa erittäin salaiseksi luokiteltuun, yksityiskohtaiseen tiedustelutietoon.

New York Timesin mukaan erittäin salaiseksi luokiteltuun materiaaliin on pääsy lähes kaikilla yli 600 kenraalilla mutta myös monilla muilla organisaation alemmilla tasoilla.

Puolustusministeriö Pentagonin edustajien mukaan erittäin salaiseksi luokiteltu materiaali on tuhansien, jopa kymmenientuhansien ihmisten saatavilla, lehti kirjoittaa. Alemman turvaluokituksen materiaaliin puolestaan on pääsy lähes kaikilla Pentagonissa sekä muissa kansallisen turvallisuuden virastoissa työskentelevillä.

”On selvää, että liian monilla ihmisillä on pääsy liian suureen määrään salaista tietoa, jota heidän ei tarvitse tietää, sanoo New York Timesille Evelyn Farkas, joka oli Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman hallinnossa Venäjän ja Ukrainan asioista vastaava puolustusministeriön virkamies.”

Puolustusministeriö on tapauksen myötä alkanut jo rajoittaa salaiseksi luokiteltujen tietojen jakamista, uutisoi CNN eilen.

Kanavan lähteiden mukaan jotkut päivittäisiä tiedustelukatsauksia aiemmin vastaanottaneet henkilöt eivät ole enää viime päivinä saaneet vastaavia tietoja. Osa rajoituksista voi olla väliaikaisia.

Puolustusministeri Lloyd Austin sanoi torstaina, että tiedustelutietoihin pääsyä ja valvontamenettelyä aiotaan tarkastella ministeriössä.