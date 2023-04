Kiinan sotaharjoitukset ovat päättyneet – Maan mukaan Taiwanin saaren itsenäisyys ja rauha Taiwaninsalmella ovat toisensa poissulkevia

Yhdysvaltain laivaston ohjushävittäjä seilasi Etelä-Kiinan merellä vesillä, joita Kiina pitää omanaan. Kiina tulistui aluksen liikkeistä.

Kiinan mukaan sen maanantaisiin harjoituksiin on osallistunut myös Shandong-lentotukialus. Shandong-alus kuvattiin Tyynellämerellä 5. huhtikuuta noin 300 kilometrin päässä Japanille kuuluvasta Okinawan prefektuurista.

Kiina on saanut sotaharjoituksensa Taiwanin ympärillä onnistuneesti päätökseen, sanoo Kiinan asevoimat.

Asevoimat sanoo suorittaneensa kolme päivän aikana onnistuneesti erinäisiä sotaharjoitukseen ja sotavalmiusjoukkojen toimintaan liittyviä tehtäviä. Asevoimien lausunnon mukaan sotaharjoituksissa testattiin useiden sotilasosastojen yhteistä taistelukykyä todellisissa taisteluolosuhteissa.

Taiwanin presidentin ja Yhdysvaltain edustajainhuoneen puheenjohtajan tapaamisesta kiukustunut Kiina aloitti kolmipäiväiset sotaharjoitukset Taiwanin ympärillä lauantaina.

Jatkuvan uhan alla

Taiwanin saari elää jatkuvan hyökkäysuhan alla. Kiina pitää demokraattisesti hallittua saarta omana kapinallisena maakuntanaan, jonka se on valmis palauttamaan itselleen tarvittaessa sotilasvoimin.

Kiinan ulkoministeriön edustaja Wang Wenbin väitti maanantaina, että Taiwanin saaren itsenäisyys ja rauha Taiwaninsalmella ovat toisensa poissulkevia asioita. Wangin mukaan Kiinan pitää tiukasti vastustaa Taiwanin itsenäisyyttä kaikissa muodoissaan rauhan ja vakauden puolustamiseksi Taiwaninsalmella. Wang puhui lausunnossaan tarkalleen Taiwanin itsenäisyysseparatismista.

Taiwanin presidentti Tsai-ing Wen tuomitsi sotaharjoitukset heti, ja Yhdysvallatkin on peräänkuuluttanut malttia.

Ukrainassa aloittamansa hyökkäyssodan vuoksi kansainvälisessä yhteisössä epäsuosioon joutunut Venäjä sen sijaan on pyrkinyt viime aikoina vahvistamaan välejään Kiinaan, ja maan reaktiot Taiwaninsalmen tapahtumiin olivat myös sen mukaiset.

Simuloi saaren eristämistä

Maanantaina Kiina simuloi asevoimiensa mukaan mittavissa sotaharjoituksissaan Taiwanin saaren eristämistä. Kiinan valtionmedia CCTV vuorostaan kertoi kymmenien lentokoneiden harjoitelleen ilmasaartoa. Kolmipäiväisten sotaharjoitusten aiempina päivinä Kiina oli jo sanonut harjoittelevansa saaren saartamista.

CCTV:n mukaan Kiinan taisteluhävittäjät kantoivat tänään kovia panoksia ja tekivät simuloituja iskuja lähellä Taiwania. Näissä kerrottiin havainnollistetun iskuja Taiwanissa sijaitseviin tärkeisiin kohteisiin. Kiinan asevoimien mukaan Taiwanin lähistöllä jo keskiviikkona pyörinyt lentotukialus Shandong osallistui niin ikään maanantaisiin harjoituksiin.

On jokseenkin epäselvää, mitä Kiina on tarkoittanut puhuessaan Taiwanin eristämisen ja iskujen simuloimisesta, ja heti ei ollut esimerkiksi selvyyttä siitä, olivatko hävittäjät myös ampuneet kovilla panoksilla alueella. Aiemmin on kuitenkin kerrottu, että maanantaina sotaharjoituksissa oli tarkoitus järjestää tulenkäyttöharjoituksia Kiinan Fujianin maakunnan rannikolla.

Lauantaisten tietojen mukaan tulenkäyttöä oli ollut määrä harjoitella noin 80 kilometrin päässä Taiwanin Matsu-saarilta ja noin 190 kilometrin etäisyydellä Taiwanin pääkaupungista Taipeista.

11 kiinalaista sotalaivaa

Manner-Kiinan kyljessä sijaitsevalla Pingtanin saarella olleet uutistoimisto AFP:n toimittajat eivät olleet havainneet maanantaina mitään välitöntä sotilaallista toimintaa rannikon edustalla.

Kiinan asevoimat julkaisi maanantaina videon, jossa lentäjä sanoo saapuneensa Taiwanin saaren pohjoisosan läheisyyteen ja sanoo ohjustensa olevan lukittuna kohteeseen.

Toisessa videossa on puolestaan dramaattinen orkesterisäestys ja upseerin pilli lähettää sotilashenkilöstön juoksemaan asemiinsa. Samalla näytölle ilmestyy kuva Taiwanin saaren simuloidusta tulituksesta.

Taiwanin puolustusministeriö sanoi havainneensa maanantaina yhteensä 11 kiinalaista sotalaivaa ja 59 ilma-alusta saaren ympärillä. Havainnot oli tehty paikallista aikaa aamukymmeneen mennessä, ja sotilaslentokoneiden joukossa sanotaan olleen sekä hävittäjiä että pommikoneita.

Näköetäisyydellä Manner-Kiinasta sijaitsevalla Taiwanin Matsu-saariin kuuluvalla Beiganin saarella 60-vuotias kokki Lin Ke-Qiang kertoi AFP:lle, ettei hän yksinkertaisesti halua sotaa.

”Me tavalliset ihmiset haluamme vain elää rauhanomaista ja vakaata elämää”, Lin sanoi.

Lin arvioi myös, ettei Taiwanin asevoimat pysty kilpailemaan Kiinan asevoimien kanssa. ”Jos sota tapahtuu nyt kun heidän ohjuksensa ovat niin kehittyneitä, ei ole mitään mahdollisuutta, että meidän puolemme voisi heitä vastustaa”, hän sanoi ja arvioi, että Taiwan laitettaisiin maan tasalle.

Yhdysvaltain alus puolusti

Yhdysvaltain laivasto sanoi maanantaina lähettäneensä ohjushävittäjän seilaamaan Etelä-Kiinan merellä vesillä, joita Kiina pitää omanaan. Laivaston mukaan USS Milius -aluksen liikehdinnässä on kyse merenkulun vapauteen tähtäävästä operaatiosta, joka puolustaa sen mukaan oikeuksia, vapauksia ja meren laillista käyttöä.

”(Hävittäjä oli) puolustanut kansainvälisen oikeuden mukaisia navigointioikeuksia ja -vapauksia Etelä-Kiinan merellä lähellä Spratlyn saaria”, laivasto sanoi.

Spratlyn saaret sijaitsevat AFP:n mukaan noin 1 300 kilometrin päässä Taiwanista, ja niitä pitää omanaan Kiina, Taiwan, Filippiinit, Vietnam, Malesia ja Brunei. Aluksen kerrottiin tämän jälkeen poistuneen alueelta ja jatkaneen toimiaan Etelä-Kiinan merellä.

Kiina kommentoi Yhdysvaltain toimia pian laivaston ilmoituksen jälkeen ja sanoi sota-aluksen tunkeutuneen laittomasti Kiinan aluevesille. Kiinan ilmavoimien sanottiin seuranneen ja valvoneen alusta.

Yhdysvallat on ollut tietoisesti epämääräinen siitä, puolustaisiko se Taiwania sotilaallisesti, vaikka se on vuosikymmeniä myynyt aseita saarelle auttaakseen sitä puolustamaan itseään.

Japani lähetti hävittäjiä

Japani kertoi maanantaina, että maa on lähettänyt hävittäjiään taivaalle viime päivinä, kun kiinalaiskoneet ovat lähteneet ilmaan ja laskeutuneet lentotukialus Shandongilta. Shandong on liikkunut viime päivinä Taiwanin kaakkoispuolella. Osa Japanille kuuluvista saarista ulottuu hyvin lähelle Taiwanin saarta.

Japanin asevoimien johto sanoi tarkkailleensa Shandongia ja muita Kiinan laivaston aluksia Miyakon saaren eteläpuolella perjantaista lähtien. Asevoimien lausunnossa lueteltiin Shandongin lisäksi alueella olleen myös ohjushävittäjä, fregatti ja nopea taistelutukialus.

Alukset havaittiin noin 230–430 kilometriä etelään Miyakon saaresta.

”Vahvistimme noin 120 laskeutumista ja lähtöä Kiinan laivaston Kuznetsov-luokan lentotukialuksella Shandongilla, 80 kertaa hävittäjälentokoneilla ja 40 kertaa helikoptereilla”, japanilaislausunnossa kerrotaan.

Japani lähetti koneitaan valvomaan kiinalaisaluksia, minkä lisäksi ilmapuolustusjoukkojen hävittäjät reagoivat lentotukialuksella havaittuihin laskeutumisiin ja lähtöihin.

Japani sanoi jo viime torstaina, että kolme alusta oli liikkunut lähellä Japanin eteläosassa sijaitsevaa Okinawan aluetta. Maan puolustusministeriön mukaan tämä oli ensimmäinen kerta, kun se oli vahvistanut Shandongin toiminnan Tyynellämerellä omakohtaisen valvonnan avulla.