Epäillyllä miehellä on rikostaustaa, mutta oikeuden aiemman päätöksen mukaan myös vaikeuksia ymmärtää tekojensa seurauksia.

Yksi ihminen kuoli ja kaksi loukkaantui, kun pakettiauton kuljettaja ajoi väkijoukkoon Steinkjerin kaupungissa Norjassa hieman ennen kolmea viime yönä.

Asiasta uutisoivat muun muassa norjalainen VG sekä useat ruotsalaismediat, kuten Dagens Nyheter ja Aftonbladet.

Poliisi on ottanut kiinni valkoista pakettiautoa ajaneen miehen. Hänen epäillään ajaneen ihmisjoukkoon tahallaan. Teon motiivi ei ole tiedossa.

VG:n mukaan yliajossa kuollut on 20-vuotias mies. Lehden mukaan loukkaantuneiden vammat ovat lieviä.

Autoa ajanut mies on noin 30-vuotias.

VG kertoo, että kuljettaja otettiin kiinni Steinkjerin keskustaan vievän tien varrelta. Kuljettaja oli ajanut pakettiauton ojaan.

Pakettiauton löysi sattumalta ohi ajanut nainen, joka ilmoitti asiasta yöllä poliisille. VG:n haastatteleman naisen mukaan pakettiauton kyydistä noussut mies vaikutti olleen humalassa.

Norjan poliisin mukaan mies ajoi väkijoukkoon huomattavalla ylinopeudella. Norjalaismedian mukaan epäilty on paikkakunnalla asuva Norjan kansalainen.

VG-lehden tietojen mukaan epäilty on aiemmin tuomittu useita kertoja esimerkiksi rattijuopumuksesta, väkivaltaisuudesta, aseiden laittomasta säilyttämisestä ja terrorismin kaltaisilla teoilla uhkailusta. Mies on esimerkiksi lähettänyt viestejä, joissa hän sanoo haluavansa surmata enemmän ihmisiä kuin Anders Behring Breivik. Breivik tappoi Norjassa yhteensä 77 ihmistä vuonna 2011.

Epäilty on yhä sairaalassa, ja hänen vointiaan tarkkaillaan. Epäillyn puolustus­asianajaja Anne Marstrander-Berg kertoi , että mies oli hämmentynyt tilanteesta.

”Hän on järkyttynyt eikä ymmärrä, mitä on tapahtunut. Hän ei tiedä, mitä sanoa, kun häneltä kysytään kommentteja syytteeseen. Hän näyttää järkyttyneeltä”, Marstrander-Berg sanoi Aftenpostenin mukaan.

Oikeus on aiemman tapauksen yhteydessä todennut, että miehellä on ilmennyt vaikeuksia muun muassa tekojensa seurausten ymmärtämisessä.

Vangitsemisoikeudenkäynti on määrä käydä maanantaina iltapäivällä. NRK:n mukaan miestä epäillään tällä hetkellä kuolemantuottamuksesta.

Steinkjer on Pohjois-Trøndelagin läänin hallinnollinen keskus. Kaupunkiin on noin 60 kilometrin matka Ruotsin rajalta. Sunnuntaina iltapäivällä pidetyssä tiedotustilaisuudessa tutkinnanjohtaja vakuutti, ettei alueen asukkailla tai norjalaisilla ole syytä pelkoon. Steinkjerin paikallishallinto on kertonut tarjoavansa kriisiapua esimerkiksi nuorille, silminnäkijöille ja omaisille.

