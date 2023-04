Yksi vaunu kaatui kyljelleen ja viimeinen vaunu syttyi tuleen.

Ainakin yksi ihminen on kuollut ja useita kymmeniä on loukkaantunut junaonnettomuudessa Etelä-Hollannissa varhain tiistaiaamuna, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Hollannin pelastustoimen mukaan loukkaantuneita on 30, joista osa on loukkaantunut vakavasti. Ihmisiä on hoidettu paikan päällä ja viety sairaalaan.

Ensitietojen mukaan matkustajajuna törmäsi tavarajunaan Voorschotenin kaupungin lähistöllä, mutta uusien tietojen mukaan matkustajajuna törmäsi raiteilla oleviin rakennuskoneisiin.

Juna suistui törmäyksen jälkeen raiteilta. Yksi vaunu kaatui kyljelleen ja viimeinen vaunu syttyi tuleen.

Junan kyydissä oli ainakin 50 ihmistä. Paikan päällä on useita pelastusyksikköjä ja ihmisiä on evakuoitu junasta.

Kyseessä oli yöjuna, joka oli matkalla Leidenista Haagiin.

Voorschoten sijaitsee Haagin ja Amsterdamin välissä. Hollannin rautatieliikennöitsijä NS tiedotti Twitterissä, että junavuoroja Leidenin ja Haagin välillä on peruttu onnettomuuden vuoksi.

Juttu päivittyy.