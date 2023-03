Lumivyöryjä tapahtui perjantaina tiettävästi neljä: kaksi Yykeässä, yksi Reinøyassa ja yksi Kaivuonossa.

Norjan Tromssassa on tapahtunut isoja lumivyöryjä kolmessa paikassa. Kartalla olevat paikkakohdat eivät välttämättä ole täsmälleen niissä kohdissa, missä lumivyöryt tapahtuivat.

Kolme ihmistä on kuollut lumivyöryissä Pohjois-Norjan Tromssassa, kertovat norjalaiset VG ja NRK.

Yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti Yykeän­muotkassa Yykeässä. Pelastuslaitos sai tiedon lumivyörystä kello 15.30 paikallista aikaa.

Kuollut ja loukkaantunut olivat VG:n mukaan osa italialaista turistiryhmää. Ryhmän kolme muuta jäsentä loukkaantuivat lievästi, ja heidät vietiin pois paikalta helikopterilla.

Poliisi pyrkii saamaan yhteyden Italian Norjan-suurlähetystöön.

Turistiryhmä oli pormestari Dan-Håvard Johnsenin mukaan retkeillyt onnettomuus­hetkellä suositulla vuoristoalueella.

Hänen mukaansa Yykeässä on tällä hetkellä paljon turisteja ympäri Eurooppaa. Johnsen ohjeistaa kaikkia pysymään sisätiloissa.

”Sääolosuhteet ovat niin huonot, että Punaisella ristillä on vaikeuksia päästä [tapahtuma]paikalle. Ja he ovat kuitenkin Norjan parhaimmin koulutetut ihmiset vuoristo-olosuhteisiin”, Johnsen sanoo VG:lle.

Reinøyan saarella Kalsan kunnassa kaksi ihmistä on löydetty kuolleena Grøtnesdalenin kylän läheltä, vahvistaa pelastustöitä johtaja Vidar Paulsen VG:lle. Poliisin mukaan kuolleiden läheisille on ilmoitettu asiasta, joten on todennäköistä, että kuolleet ovat norjalaisia.

Lumivyöry on myös tuhonnut kaksi rakennusta alueella. Toinen rakennuksista on asuintalo.

”Lumivyöryvaara on tällä hetkellä erittäin korkea Reinøyassa”, Tromssan poliisin edustaja Morten Pettersen sanoo. Poliisi on evakuoinut alueelta ihmisiä.

Kaivuonossa Bálggesvárrin vuoren lähellä tapahtui myös lumivyöry, mutta tällä hetkellä ei ole tiedossa, että kukaan ihminen olisi loukkaantunut siinä.

Lumivyöryn alle pelätään jääneen maatilan, jossa on VG:n mukaan sata eläintä.

Tromssassa toimivan Punaisen Ristin toiminnanjohtaja Tor Indrevoll kuvailee medialle tilannetta ”äärimmäisen vakavaksi”. Kun Punainen risti sai tiedon ensimmäisestä lumivyörystä Yykeässä, he ensin pyrkivät lähtemään tapahtumapaikalle helikopterilla. Se oli sääolosuhteiden takia mahdotonta.

”Harvoin joudumme kerralla lähettämään töihin näin monta pelastajaa. Pelastustöitä vaikeuttaa myös se, että lumivyöryt ovat sulkeneet teitä” Indrevoll kertoo.

Lumivyöryennusteita kokoava norjalainen Varsom (suomeksi varoitus) on antanut Tromssan alueelle koko viikonlopuksi varoituksen erittäin vaarallisista lumivyöry­olosuhteista.