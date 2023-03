Uutta vedenalaista asetta testattiin Pohjois-Korean väitteiden mukaan alkuviikosta.

Pohjois-Korean diktatuurin hallintoa edustava uutistoimisto KCNA kertoi perjantaina maan testanneen vedenalaista droonia, joka voi aiheuttaa ”radioaktiivisen tsunamin”.

Droonin väitettiin risteilleen 80–150 metrin syvyydessä yli 59 tuntia ennen kuin se räjäytettiin veden alla.

Asiantuntijoiden mukaan Pohjois-Korean väitteisiin uuden aseen kyvykkyydestä tulisi suhtautua varauksella, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean yksitoista päivää kestänyt suurin yhteinen sotaharjoitus viiteen vuoteen päättyi keskiviikkona.

Sotaharjoituksen aikana ja sitä ennen Pohjois-Korea väitti tehneensä useita sotilaallisia kokeita.

Uusi vedenalainen drooni sai Pohjois-Korean hallinnolta nimen ”Haeil”, suomeksi käännettynä tsunami. Aseen väitetään aiheuttavan jättimäisen radioaktiivisen aallon, ja se on suunniteltu hyökkäämään vihollisaluksia ja -satamia vastaan. Drooni voidaan laukaista rannikolta, satamasta tai pinta-alukselta.

KCNA:n välittämissä uutiskuvissa naureskeleva Pohjois-Korean yksinvaltias Kim Jong-un vaikuttaa tyytyväiseltä. Hänen sanottiin olevan mielissään asetestin tuloksista.

Kim Jong-unin mukaan ”Tsunami”-drooni toimii varoituksena Yhdysvalloille ja Etelä-Korealle, että he ymmärtävät miten ”Pohjois-Korean rajaton ydinasepelotekyvykkyys on vahvistumassa valtavalla nopeudella”, uutistoimisto AFP kertoo.

Ydinaseasiantuntija Ankit Panda Carnegie Endowment for International Peace -ajatushautomosta totesi Pohjois-Korean uudesta vedenalaisesta droonista Twitter-viestipalvelussa. ”Minulla on tapana ottaa Pohjois-Korea vakavasti, mutta en pysty poissulkemaan mahdollisuutta, että kyseessä on psykologinen operaatio.”

Pakotteista huolimatta Pohjois-Korea laukaisi viime vuonna enemmän ohjuksia kuin minään muuna vuonna aiemmin, BBC kertoo.