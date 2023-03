Kansainvälinen rikostuomioistuin on antanut pidätysmääräyksen Putinista

Vladimir Putinista on annettu pidätysmääräys.

Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on antanut pidätysmääräyksen Venäjän presidentistä Vladimir Putinista. Pidätysmääräyksen syynä on ukrainalaisten lasten laiton siirtäminen Venäjän miehittämiltä Ukrainan alueilta Venäjälle, mikä on sotarikos.

ICC:n mukaan on riittävät perusteet uskoa, että Putin on henkilökohtaisesti rikosoikeudellisessa vastuussa siirroista. Putinin lisäksi pidätysmääräys annettiin Venäjän lapsiasiavaltuutetusta Marija Lvova-Belovasta.

Hollannin Haagissa sijaitseva ICC käsittelee sellaisia sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan, joita maat itse eivät voi tai halua käsitellä.

Venäjä ei ole ICC:n jäsen eikä tunnusta tuomioistuimen toimivaltaa. Venäjä kommentoi tuoreeltaan, että pidätysmääräys on merkityksetön.

Ukrainan pääsyyttäjä Andri Kostin puolestaan kehui päätöstä historialliseksi.