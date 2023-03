Kaksi venäläishävittäjää häiritsi lennokkia lentämällä sen edessä. Sen jälkeen lennokki putosi.

Venäläinen hävittäjälentokone osui Yhdysvaltain miehittämättömään lennokkiin ja pakotti sen putoamaan Mustallamerellä tiistaiaamuna noin kello 8.03.

Yhdysvaltain mukaan kaksi venäläistä Suhoi Su-27 -hävittäjää häiritsi MQ-9 Reaper -lennokkia lentämällä sen edessä ja roiskimalla polttoainetta lennokkia kohti.

Lopulta venäläishävittäjä osui lennokin potkuriin, mikä johti lennokin putoamiseen mereen.

”Venäläisten vaarallinen ja epäammattimainen toiminta melkein johti lentokoneiden törmäykseen”, sanoi ilmavoimien kenraali ja Yhdysvaltain Euroopan ja Afrikan ilmavoimien komentaja James Hecker tiedotteessa.

Kokosimme yhteen, mitä kaikkea tapauksesta tiedetään.

Lennokki lähti tiedustelulennolle Romaniasta

Yhdysvaltalainen MQ-9 Reaper -lennokki lähti suunnitellulle tiedustelulennolle tuki­kohdastaan Romaniasta. Tavallisesti tehtävässä menee noin yhdeksästä kymmeneen tuntia.

Lennokki oli noin 120 kilometrin päässä lounaaseen Krimin niemimaalta, kun kaksi venäläistä hävittäjää tuli häiritsemään sitä, upseeri kertoi.

Upseerin mukaan Reaper -lennokki lensi yli 7 600 metrin korkeudessa kansainvälisessä ilmatilassa ja käytti kehittyneitä kameroitaan ja muita sensoreita Venäjän hallitseman Krimin tarkkailuun. Tämä on upseerin mukaan tavallinen tehtävä lennokille.

Sen tehtävä keskeytyi, kun kaksi huomattavasti nopeammin liikkuvaa venäläistä hävittäjää tuli lentelemään lennokin ympärille. Samalla ne roiskivat polttoainetta lennokkia kohti.

Upseerin kertoman mukaan venäläisten hävittäjien toiminta järkytti Yhdysvaltain upseereita, jotka ohjasivat lennokkia etäältä Saksasta videon välityksellä. Yhdysvaltain korkeassa upseeristossa on kannettu jo kuukausien ajan huolta, että jonkinlainen Mustallamerellä tapahtuva välikohtaus voisi johtaa vastakkainasetteluun.

Yhdysvaltain mukaan se ei yleensä tiedota Venäjää lennokkiensa liikkeistä Mustallamerellä etukäteen, koska protokolla ei sitä edellytä.

Venäjä kiistää hävittäjien käytön

Venäjän puolustusministeriön mukaan Yhdysvaltain lennokki oli matkalla kohti Venäjän rajaa transponderi eli signaalilähetin suljettuna ja hävittäjät kävivät tunnistamassa sen.

Venäjän mukaan hävittäjät eivät käyttäneet aseistustaan eivätkä olleet kontaktissa lennokin kanssa.

Venäjän mukaan lennokki putosi ”tiukkojen ohjausliikkeiden” vuoksi.

”Venäjän hävittäjät eivät käyttäneet aseitaan, eivät olleet kontaktissa miehittämättömän ilma-aluksen kanssa ja palasivat turvallisesti kotikentälleen”, puolustusministeriö sanoi tiistai-iltana.

Yhdysvallat sanoo tyhjentäneensä lennokin ohjelmiston, harkitsee lennokin noutamista

Yhdysvallat kertoi tyhjentäneensä lennokin ohjelmiston, uutiskanava NBC:n lähteet kertoivat tiistai-iltana.

Ilmavoimien prikaatikenraali Pat Ryderin mukaan Venäjän ei tiedetä nostaneen vaurioitunutta lennokkia Mustastamerestä. Ryder ei kommentoinut koneen aseistusta, kun sitä kysyttiin häneltä tiedotustilaisuudessa. Korkean yhdysvaltalaisen upseerin mukaan Mustallamerellä venäläishävittäjän kanssa törmännyt lennokki oli aseistamaton, kertoo The New York Times.

Yhdysvallat harkitsee NBC:n mukaan pudonneen lennokin noutamista, mutta Venäjä ehtii melko varmasti hylylle nopeammin. Venäjällä on sotalaivoja Mustallamerellä, mutta Yhdysvaltain pitää tulla Välimereltä Bosporinsalmen läpi, eikä Turkki ole viime kuukausina antanut siihen lupaa.

Yhdysvallat tuomitsee, Venäjä syyttää provokaatiosta

Yhdysvallat tuomitsi tiistai-iltana Suomen aikaa tapahtuman ja ilmoitti kutsuvansa Venäjän suurlähettilään puhutteluun.

Uutistoimisto AFP:n tiistaina illalla haastattelemat sotilasliitto Naton diplomaattilähteet uskoivat, että asia sovitaan diplomaattisesti eikä se johda vakavampaan yhteenottoon.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottajan John Kirbyn mukaan Venäjän lentokoneet ovat häirinneet Yhdysvaltain ja liittoutuneiden koneita Mustalla­merellä aikaisemminkin. Aikaisemmin koneita ei ole kuitenkaan pudotettu.

”Tämä oli huomionarvoinen tapaus siksi, että se oli niin vaarallinen ja epä­ammattimainen ja johti yhden lentokoneemme putoamiseen”, Kirby sanoi. ”Tässä mielessä tapaus on ainutlaatuinen.”

Venäjä sanoi noin keskiyöllä Suomen aikaa pitävänsä tapausta provokaationa. Moskovan Yhdysvaltain-suurlähettiläs Anatoli Antonov kommentoi asiaa sen jälkeen, kun hänet oli kutsuttu puhutteluun Yhdysvaltain toimesta. Venäjä ei hänen mukaansa ole hakemassa yhteenottoa Yhdysvaltojen kanssa.

Keskiviikkona aamulla Venäjä vaati Yhdysvaltoja lopettamaan ”vihamieliset lennot”.

Britannian puolustusministeri Ben Wallace kehotti Venäjää kunnioittamaan kansainvälistä ilmatilaa.

Vahinko vai tahallinen teko?

The New York Timesin haastattelemat yhdysvaltalaiset viranomaiset sanovat, ettei ole viitteitä siitä, että tapaus olisi lähtölaukaus laajemmalle Yhdysvaltojen tai sotilasliitto Naton tiedustelun tai muun toiminnan häiritsemiselle.

Samalla väitteet polttoaineen roiskimisesta eivät viittaa onnettomuuteen.

Lehden lähteet kuitenkin arvioivat, ettei venäläisten välttämättä ollut tarkoitus osua lennokin potkuriin. Teko on niin riskialtis, että se olisi saattanut johtaa myös venäläishävittäjän putoamiseen.

Yhden Reaperin hinta 30 miljoonaa euroa

Etäohjattavaa Reaper-lennokkia käytetään yleensä tarkkailuun ja valvontaan, mutta se voidaan varustaa myös ohjuksilla ja pommeilla.

Reaper-lennokki on noin 11 metriä pitkä, ja sen siipien kärkiväli on 20 metriä. Se voi pysyä taivaalla enimmillään jopa 40 tuntia.

Yhden Reaper-lennokin hinta on Yhdysvaltain ilmavoimien budjetin mukaan noin 32 miljoonaa dollaria (noin 30 miljoonaa euroa). Hinta on korkea, sillä se on enemmän kuin yhden kalliina pidetyn Apache-taisteluhelikopterin hinta, talouslehti Forbes kirjoittaa.

Yhdysvallat on menettänyt useita Reaper-lennokeita viime vuosina. Jemenissä huthi­kapinalliset ampuivat yhden lennokin alas maasta­laukaistavalla ohjuksella vuonna 2019, ja vuonna 2022 kaksi lennokkia putosi maahan, uutistoimisto AFP kertoo.