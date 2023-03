Georgian parlamentti kuoppasi lopullisesti kiistellyn lakiesityksen

Vielä eilen väitettiin, ettei uutta äänestystä ole mahdollista järjestää lähipäivinä. Opposition mielenosoitukset eivät välttämättä lopu lain kaatumiseen.

Georgian parlamentti äänesti kiistellyn lain ulkomaisista agenteista. Lakiesityksen hylkäämistä on vaadittu lukuisissa mielenosoituksissa menneinä päivinä.

Tbilisi

Georgiassa maan parlamentti on hylännyt lopullisesti kiistellyn lakiesityksen ulkomaiseksi agentiksi rekisteröitymisestä. Hallituksen esitys äänestettiin tänään kumoon toisessa käsittelyssä, vaikka se oli aiemmin jo kertaalleen hyväksytty.

Hallitseva Georgialainen unelma -puolue lupasi jo eilen hylätä esityksen. Parlamentin mukaan lopullisen hylkäyksen edellyttämää uutta käsittelyä ei olisi kuitenkaan ollut mahdollista järjestää lähipäivinä.

Laki olisi velvoittanut muun muassa kansalaisjärjestöjä, jotka saavat yli viidenneksen tuestaan ulkomailta, rekisteröitymään ulkomaisiksi agenteiksi. Esitys muistutti Venäjällä voimassa olevaa lakia.

Sadat hallitusta vastustavat ihmiset osoittivat mieltään parlamenttirakennuksen edustalla äänestyksen aikana. Oppositio on vakuuttanut protestien jatkuvan niin kauan kuin on varmaa, että maa on palannut länsimyönteiselle tielle. Useiden kommenttien perusteella tämä edellyttäisi maan nykyhallinnon vaihtumista.

Georgia ilmoitti vuosi sitten yhtä aikaa Ukrainan ja Moldovan kanssa hakevansa EU:n jäsenyyttä. Kahdelle viimeksi mainitulle EU myönsi hakijamaan aseman viime kesänä, mutta Georgialta unioni sanoi edellyttävänsä vielä uudistuksia.

Kiistellystä lakiesityksestään huolimatta Georgian hallitus on vakuuttanut olevansa sitoutunut kansan suuren enemmistön kannattamaan pyrkimiseen sekä EU:n että Naton jäseneksi.