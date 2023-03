The New York Times esittää Yhdysvaltain viranomaisten saamaan uuteen tiedustelutietoon pohjaten, että Nord Stream -putkien räjäytyksistä saattoi olla vastuussa jonkinlainen Ukrainaa tukeva ryhmä. Presidentti Zelenskyin tai Ukrainan hallinnon osallisuudesta ei kuitenkaan ole näyttöä. Myös saksalaismediat julkaisivat tiistaina tietoja omasta kaasuputkiselvityksestään.

Ukrainaa tukeva ryhmä saattoi olla vastuussa Venäjän ja Saksan välillä kulkevien Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksistä viime vuonna, väittää yhdysvaltalaislehti The New York Times (NYT) tiistaina julkaistussa artikkelissaan. Lehti pohjaa uutisensa nimeämättömiin viranomaislähteisiin, joiden tiedot pohjautuvat Yhdysvaltain saamaan uuteen tiedustelutietoon.

Lehden mukaan ei kuitenkaan ole näyttöä siitä, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tai maan ylin sotilasjohto olisi ollut osallinen operaatiossa tai että tekijät olisivat toimineet Ukrainan hallinnon käskystä.

NYT:n tiedoista on uutisoinut myös muun muassa uutistoimisto Reuters, joka ei ole kyennyt vahvistamaan tietoja.

NYT:n jutun perusteella mahdollisesta Ukraina-mielisestä ryhmästä ja sen kytköksistä ei tiedetä paljon. Myös lehden tiedot tiedustelutiedon luonteesta tai lähteestä ovat ylimalkaisia.

Uusia tiedustelutietoja nähneet Yhdysvaltain viranomaiset sanoivat lehdelle uskovansa, että iskun tekijät ovat todennäköisimmin Ukrainan tai Venäjän kansalaisia tai ryhmä, jossa on molempia. NYT:n mukaan voidaan tiedustelutiedon perusteella olettaa, että ryhmä vastustaa Venäjän presidentti Vladimir Putinia. Tiedossa ei ole, mikä taho olisi ohjannut tai rahoittanut ryhmää.

Ukrainalla on nähty motiivi kaasuputkien sabotoimiseen. Se on vastustanut kaasuputkia ja kutsunut niitä turvallisuusuhaksi. Esimerkiksi Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba twiittasi viime heinäkuussa, että ”Putinin kaasusota Eurooppaa vastaan on suoraa jatkumoa hänen sodalleen Ukrainassa”.

Ukrainan hallinto ja sotilastiedusteluviranomaiset ovat kieltäneet, että maalla olisi osuutta räjähdyksiin tai että ne tietäisivät, mikä taho iskujen takana on.

NYT kertoo, että Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n tiedottaja kieltäytyi kommentoimasta tietoja.

Hyvin pian NYT:n uutisen tultua julki Saksan kanslerinvirasto ilmoitti huomioineensa tiedot. Kanslerinvirasto kertoi, että Ruotsi, Tanska ja Saksa olivat vain muutamia päiviä sitten kertoneet YK:n turvallisuusneuvostolle, että räjähdysten tutkimukset jatkuvat yhä, eikä niiden tekijä ole toistaiseksi selvinnyt. Kanslerinviraston ilmoituksesta kertoo uutistoimisto Reuters.

Saksan yleinen syyttäjä on tutkinut tapausta lokakuusta 2022 asti. Reuters ei välittömästi tavoittanut syyttäjää kommentoimaan yhdysvaltalaislehden tietoja.

Kaikki viitteet Ukrainan osallisuudesta, niin suorat kuin epäsuoratkin, voisivat vaikuttaa negatiivisesti Ukrainan ja Saksan väleihin ja saksalaisten tukeen.

Länsimaissa räjähdysten pääepäiltynä on pidetty Venäjää. Venäjä on puolestaan syyttänyt tapauksesta Britanniaa. Kiistanalainen yhdysvaltalainen tutkiva toimittaja Seymour Hersh väitti viime kuussa, että Yhdysvaltain sukeltajat olisivat räjäyttäneet Nord Stream -kaasuputket Valkoisen talon pyynnöstä.

Yhdysvaltain viranomaiset kertovat, etteivät ne ole löytäneet todistusaineistoa Venäjän valtion osallisuudesta räjähdyksiin, NYT kertoo. Viranomaisten mukaan räjähdyksiin ei liity myöskään Yhdysvaltain tai Britannian kansalaisia. Yhdysvallat, Britannia ja Venäjä ovat kieltäneet osallisuutensa räjähdyksiin.

Todennäköisimpänä tekijänä on pidetty valtiollista toimijaa.

Tiistai-iltana myös saksalaislehti Die Zeit kertoi erillisestä, useamman saksalaismedian yhteistutkimuksesta, jonka mukaan Nord Stream -putkien räjähdysten jäljet väitetysti johtaisivat Ukrainaan. Lehdet kertovat tunnistaneensa veneen, jota räjähdyksiin johtaneissa operaatioissa olisi väitetysti käytetty.

Lehtien mukaan vene olisi vuokrattu Puolasta, ja sen omistaisi kaksi ukrainalaista. Die Zeit kertoo, että operaatioon olisi osallistunut kuusi henkilöä, joiden kansallisuudesta sillä ei kuitenkaan ole varmaa tietoa, sillä he olisivat toimineet väärennettyjen passien turvin.

Lehtien tutkijat eivät kuitenkaan olleet löytänyt todisteita siitä, mikä taho kaasuputkien tuhoamisen olisi tilannut.

26. syyskuuta 2022 tapahtuneet voimakkaat vedenalaiset räjähdykset vaurioittivat kahta Itämeren pohjassa kulkevaa kaasuputkea lähellä Tanskalle kuuluvaa Bornholmin saarta. Kaasua Venäjältä Saksaan toimittaneissa putkissa havaittiin neljä vuotokohtaa.

Räjähdykset havaittiin Suomen mittausasemilla asti. Ruotsissa räjähdyksiä on tutkittu törkeänä tuhotyönä.

Putki kulkee räjähdyspaikalla merenpohjassa noin 90 metrin syvyydessä.