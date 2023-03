Kaja Kallaksen puolue on voittanut vaalit

Pääministeri Kaja Kallaksen Ukraina-politiikkaa arvostelleen Ekren kannatus luisui viime hetkillä ennen vaaleja.

Virossa äänestettiin sunnuntaina uudesta parlamentista.

Pääministeri Kaja Kallaksen reformipuolue voitti vaalit Viron yleisradioyhtiön ERR:n mukaan yli 31 prosentin kannatuksella. Puolue kasvatti äänimääräänsä viime vaaleihin verrattuna noin kaksi prosenttiyksikköä ja on saamassa kolme lisäpaikkaa parlamenttiin.

Kansalliskonservatiivinen Ekre-puolue puolestaan oli jäämässä toiseksi suurimmaksi puolueeksi noin 16 prosentilla äänisaaliista. Puolueen kannatus laski hieman alle kaksi prosenttiyksikköä viime vaaleista. Ekre menetti kaksi edustajapaikkaa.

”[Tulos] on paljon parempi, kuin mitä odotimme. Olemme sulkeneet hallituskoalition Ekren kanssa mahdollisuuksien ulkopuolelle, ja pysyn sanojeni takana”, Kallas kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Ekren puheenjohtaja Martin Helme puolestaan vihjasi, että reformipuolue olisi ”varastanut” vaalit.

”Emme tehneet mitään väärin. Teimme kaiken oikein ja rehellisesti, toisin kuin he, jotka varastivat ansaitsemamme voiton.”

Helme ei esittänyt AFP:n mukaan todisteita väitteelleen vaalien varastamisesta.

Vaalien suurimmaksi yllättäjäksi oli nousemassa ERR:n mukaan kuitenkin Eesti 200 -puolue, jonka kannatus nousi noin yhdeksän prosenttiyksikköä viime vaaleihin verrattuna. Neljänneksi suurimmaksi puolueeksi noussut Eesti 200 saa 14 edustajaansa Viron parlamenttiin. Viime vaaleissa puolueella ei ollut yhtään edustajaa parlamentissa.

Keskustapuolue jäi kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi hieman alle 15 prosentin kannatuksella. Puolueen kannatus sukelsi eniten kaikista puolueista, eli noin kahdeksan prosenttiyksikkköä viime vaaleihin verrattuna. Tämä tarkoittaa, että puolue oli menettämässä kymmenen edustajapaikkaa.

Ennakkokyselyiden perusteella Kallaksen reformipuolue oli selvä vaalivoittaja noin 30 prosentilla äänistä. Ukrainalle suunnattuun aseapuun kriittisesti suhtautuvan kansalliskonservatiivisen Ekre-puolueen odotettiin jäävän kannatuksessa noin 14 prosenttiin. Puolue on katsonut, ettei Viron tulisi aseistamalla Ukrainaa heikentää suhteitaan Venäjään.

Äänestyspaikkojen sulkeuduttua iltakahdeksalta oli äänestysprosentti 63,7 prosenttia eli sama kuin vaaleissa neljä vuotta sitten, kertoi ERR.

Uutistoimisto Reuters kertoi puoliltaöin, että kun noin 92 prosenttia äänistä oli laskettu, reformipuolue oli johdossa 32 prosentin tuella. Toista sijaa pitävä Ekre oli saanut yli 15 prosenttia äänistä.

Uutistoimisto AFP:n äskettäisessä haastattelussa Kallas sanoi kannattavansa ”avointa, länsimielistä, eurooppalaista ja viisasta maata”:

”Suurin kilpailijani [Ekre] ajattelee, ettei meidän tulisi auttaa tai tukea Ukrainaa ja että meidän tulisi vain ajaa omaa etuamme.”

Ekren kannatusluisu mielipidekyselyissä on ollut äkillinen, sillä vielä helmikuun puolenvälin jälkeen toteutetuissa kyselyissä sen kannatus oli samalla tasolla kuin vuoden 2019 vaaleissa eli 18 prosentin tasolla.

Kallaksen ja reformipuolueen suosio ampaisi ylöspäin pian Ukrainassa käytävän sodan laajennuttua vuosi sitten. Sitä ennen Kallas ei ollut ollenkaan niin suosittu pääministeri, ja Ekre ohitti kyselyissä lyhyeksi aikaa reformipuolueen Viron suosituimpana puolueena.

Ekre on vaatinut myös ukrainalaispakolaisten vastaanottamisen lopettamista sekä maahanmuuton hillitsemistä virolaisten työntekijöiden suojelemiseksi. Vaaleihin vaikuttaa myös 18,6 prosentin inflaatio, joka on yksi EU:n korkeimmista.

Kisa toiseksi suurimman puolueen manttelista oli kova, sillä Kallaksen viime kesänä hallituksesta pois potkima keskustapuolue on kerännyt kyselyissä noin 16 prosenttia äänistä.

Keskustapuolue on perinteisesti ollut Viron suuren venäjänkielisen vähemmistön suosiossa. Sen tuki hallituksen Ukraina-politiikalle on kuitenkin loitontanut osan heistä. Venäjänkieliset muodostavat noin neljäsosan Viron väestöstä.

”On selvää, että se, mitä tapahtuu Ukrainassa, on hyvin tärkeää myös Virolle. Ehkä ihmiset ovat unohtaneet itsenäisyyden merkityksen”, sanoi 35-vuotias insinööri Juhan Ressar äänestyspaikalla Tallinnassa AFP:lle.

Ekreä kannattava 62-vuotias eläkeläinen Pjotr Mahhonin oli toista mieltä:

”Meillä on suuri naapuri, Venäjä, ja se on hyvin vaarallinen. Jos sota alkaisi, me olisimme etulinjassa.”