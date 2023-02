Töistä kotiin lähdössä ollutta poliisia puukotettiin Ruotsissa, epäiltyä puukottajaa ammuttiin

Helsinki/Tukholma

Töistä kotiin lähdössä ollutta poliisia puukotettiin poliisiaseman ulkopuolella Norrköpingissä Ruotsin keskiosassa maanantaina iltapäivällä paikallista aikaa.

Toinen poliisi ampui epäiltyä puukottajaa jalkaan.

Poliisin saamat vammat ovat iltapäivälehti Aftonbladetin mukaan vakavat. Sekä poliisi että epäilty puukottaja kuljetettiin sairaalahoitoon.

”Paikalle tuli poliisipartio, joka näki tapahtumat”, kertoi poliisin edustaja Johnny Gustavsson.

Gustavsson ei kuitenkaan antanut tarkempia tietoja tapauksesta tai sen kulusta.

Poliisi on tunnistanut epäillyn puukottajan, mutta ei halunnut kertoa enempää tämän mahdollisesta taustasta. Aftonbladetin mukaan kyseessä on kuusikymppinen mies, joka on poliisille entuudestaan tuttu.

Tapauksen silminnäkijän Norrköpings Tidningar -lehdelle antaman haastattelun mukaan epäilty puukottaja pysäytettiin yhdellä laukauksella poliisiaseman ovelle.

Poliisin puukotusta tutkitaan murhan yrityksenä.