Kansainväliseen kuuluisuuteen noussut Kaja Kallas on vahvoilla myös seuraavaksi pääministeriksi Virossa

Etelänaapurissa äänestetään parlamenttivaaleissa viikon kuluttua. Turvallisuuspolitiikasta vallitsee laaja yksimielisyys, mutta pääoppositiopuolueen mukaan Ukrainan tukeminen on mennyt jo liian pitkälle.

Virossa mielipidekyselyiden ylivoimaista ykkössijaa on pitänyt hallussaan pääministeri Kaja Kallaksen reformipuolue, jota tukee tällä hetkellä noin 30 prosenttia äänestäjistä

Helsinki/Tallinna

Viron valmistautuu parhaillaan vaaleihin kuten Suomikin hieman myöhemmin keväällä. Äänestyksen ajankohdan lisäksi naapurimailla on muitakin yhtäläisyyksiä. Paitsi että molemmilla on maailmalla erittäin tunnetut pääministerit, keskustellaan Viron ja Suomen vaaleissa lähinnä talouteen liittyvistä kysymyksistä.

Lisäksi nykyisten hallitusten suosio on pysytellyt vaikeista ajoista huolimatta yllättävän vakaana molemmin puolin Suomenlahtea. Virolaiset ja suomalaiset kokevat ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeäksi asiaksi, mutta kuumaa vaaliteemaa siitä ei tule, koska valitusta linjasta vallitsee niin laaja kansallinen yksimielisyys.

Virossa mielipidekyselyiden ylivoimaista ykkössijaa on pitänyt hallussaan pääministeri Kaja Kallaksen reformipuolue, jota tukee tällä hetkellä noin 30 prosenttia äänestäjistä. Toisella sijalla oleva kansalliskonservatiivinen Ekre on noin 10 prosenttiyksikön päässä 20 prosentin kannatuksella. Puolue kuitenkin lisännee paikkamääräänsä nykyisestä.

Virossa valitaan 101 edustajaa maan parlamenttiin riigikoguun ensi sunnuntaina.

”Tyytymättömiä äänestäjiä ei vaikuta olevan paljon”

Apulaisprofessori Tonis Saartsin mukaan todennäköisintä on Kallaksen jatkaminen hallituksen johdossa myös vaalien jälkeen. Konservatiivisemman hallituksen syntyä Ekren, keskustapuolueen ja isänmaa-puolueen varaan ei kuitenkaan voi sulkea täysin pois, Saarts Tallinnan yliopistosta kertoo STT:lle.

Kallas on ollut Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan alettua erittäin näkyvä hahmo kansainvälisesti, ja hänen suorapuheisuuttaan on ihailtu. Tallinnassa on rampannut arvovieraita Naton pääsihteeristä Yhdysvaltain ulkoministeriin ja EU:n komission puheenjohtajasta Britannian pääministeriin.

Saartsin mukaan suosio on tuonut nostetta myös kotimaassa.

”Kun katsoo hallituksen ja pääministerin nykyistä suosiota, ei vaikuta siltä, että tyytymättömiä ja pettyneitä äänestäjiä olisi kovin paljon”, Saarts sanoo.

Ekre ei ole talouskysymyksissä kotonaan

Kallaksen ja reformipuolueen suosio ampaisi ylöspäin vuosi sitten Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Sitä ennen Ekre oli ohittanut lyhyeksi aikaa reformipuolueen suosituimpana puolueena.

Ekre yritti korjata huvennutta suosiotaan viime syksynä erikoisella lupauksella laskea korkeaksi noussutta sähkön hintaan reilusti. Se toimi, mutta vain lyhyen aikaa.

”Nyt kun inflaatio ja sähkön hinta eivät ole enää niin korkeita, näyttää siltä, että nämä aiheet eivät ole enää niin keskeisiä monille äänestäjillä kuin syksyllä ja talvella”, Saarts arvioi.

Saartsin mukaan Ekre on yrittänyt tehdä sosiaalietuuksista ja taloudesta keskeisen osan vaalikampanjaansa, vaikka nämä teemat eivät ole puolueelle yhtä tuttuja kuin perinteiset perhearvojen puolustaminen tai maahanmuuton vastustaminen.

”He ovat tässä vähän tuntemattomalla maaperällä”, Saarts kuvailee.

Ekre on myös osin omilla linjoillaan Viron muuten niin vahvassa yksimielisyydessä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Mikään Kremlin äänitorvi puolue ei Saartsin mukaan ole, mutta Ekren mukaan nykyisen hallituksen avokätinen sotilasapu Ukrainalle on jättänyt oman maan melkein puolustuskyvyttömäksi.

”Ekre ei vastusta Ukraina avustamista, mutta heidän mielestään se on mennyt liian pitkälle”, Saarts tiivistää.

Hänen mukaansa puolue ei myöskään suhtaudu kovin myötämielisesti siihen, että Viroon on tullut suuria määriä ukrainalaisia pakolaisia.