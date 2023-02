Vapaaehtoistyö Karjalassa keskeytyi – suomalaiset eivät enää voi etsiä sankarivainajia tai kunnostaa hautausmaita

Sankarivainajia on saatu Suomeen venäläisten etsijöiden ansiosta.

Suomalaiset vapaaehtoiset eivät voi toistaiseksi etsiä sankarivainajia tai kunnostaa hautausmaita Venäjällä luovutetussa Karjalassa. Toiveena on, että ainakin etsijät pääsisivät liikkeelle ensi kesänä.

Kentälle jääneitä ei ole voitu lähteä etsimään Suomesta käsin kolmeen vuoteen, ensin koronan ja sitten Ukrainan sodan takia.

”Varaudumme kuitenkin siihen, että etsintöjä voitaisiin jatkaa ensi kesänä. Lähetämme etsintäsuunnitelmat Venäjän viranomaisille käsiteltäväksi”, kertoo Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen puheenjohtaja Pertti Suominen.

Vapaaehtoisten lähettämisessä pitää ottaa huomioon myös heidän turvallisuutensa ja muita käytännön asioita. Pankkikortit tuskin toimivat Venäjällä, ja autojen vakuuttamisessa saattaa tulla mutkia matkaan.

Sankarivainajia on silti saatu Suomeen venäläisten etsijöiden ansiosta. Viime ja toissa vuonna he ovat löytäneet 126 kaatunutta, jotka on käyty hakemassa Viipurista.

Rajan takana on myös runsaasti suomalaisten siviili- ja sotilashautoja, joista vapaaehtoiset ovat pitäneet huolta. Sotilashautojen ja muistomerkkien suojeleminen perustuu Venäjän ja Suomen vuonna 1992 solmittuun valtiosopimukseen, jonka myötä suomalaiset pitäjäseurat pääsivät hoitamaan sankarihautausmaita Karjalassa.

Entisessä Koiviston kauppalassa työ valui hukkaan, kun hautausmaalta poistettiin sotilaiden nimikyltit ja oikeus määräsi muistomerkin purettavaksi.

”Koivisto-seura oli tehnyt hienoa työtä, kun se valmisteli kunnostussuunnitelman ja toteutti sen yhdessä Primorskin kaupungin ja Viipurin piirin viranomaisten kanssa.”

Vuonna 2020 valmistuneesta hankkeesta kuitenkin valitettiin sillä perusteella, että se olisi tehty vastoin säädöksiä. Lisäksi esitettiin väitteitä, joiden mukaan kohteeseen olisi haudattu suomalaisia natseja ja saksalaisia.

Jatkossa suunnitelmat muistomerkeistä ja isommista rakennemuutoksista pitää lähettää Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen kautta Venäjän valtiollisille viranomaisille käsiteltäväksi.

”Meillä on kuitenkin säilynyt yhteistyösuhde Moskovaan. Lähetämme sinne Koiviston suunnitelmat ja esitämme, että kunnostaminen tehtäisiin uudelleen.”