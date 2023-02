Venäjä aloitti laajan hyökkäyssodan Ukrainassa vuosi sitten 24. helmikuuta 2022. Koostimme yhteen, mitä ensimmäisenä päivänä tapahtui ja miten keskeiset päättäjät niin Suomessa kuin maailmalla kommentoivat hyökkäystä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin istuu pöydän takana ja katsoo suoraan televisiokameraan, kun hän ilmoittaa, että Venäjä on aloittanut sotilasoperaation Ukrainassa. On torstai 24. helmikuuta 2022. Suomessa kello on noin viisi aamulla.

Jo ennen hyökkäystä Venäjä oli kasvattanut jännitteitä. Venäjä oli siirtänyt jo jonkin aikaa joukkojaan lähelle Ukrainan rajaa. Vain muutama päivä ennen hyökkäystä Venäjä ”tunnusti itsenäisiksi” Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin separatistialueet.

Puheessaan Putin väittää, ettei Venäjän tarkoituksena ole miehittää Ukrainaa vaan vastata sen muodostamaan uhkaan. Venäjän operaatioon puuttuvia hän uhkaa kostotoimilla, ja ukrainalaisia sotilaita hän kehottaa laskemaan aseensa.

Venäjällä nähdään heti samana päivänä sen sotatoimia vastustaneita mielenosoituksia. Satoja mielenosoittajia otetaan kiinni.

Näin Vladimir Putin kertoi Venäjän hyökkäyksestä:

Päivän käänteet Ukrainassa

Pian Putinin julistuksen jälkeen ympäri Ukrainaa aletaan raportoida räjähdyksistä. Maan suurista kaupungeista räjähdyksiä kerrotaan kuuluneen muun muassa pääkaupungissa Kiovassa, lisäksi Harkovassa, Odessassa ja Mariupolissa.

Kiovassa kuullaan räjähdyksiä varhain aamulla:

Nopeasti käy selväksi, että Venäjä on aloittanut täysimittaisen hyökkäyksen kolmesta suunnasta: idästä, etelästä ja pohjoisesta. Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kirjoittaa aamukuuden aikaan Twitterissä, että Venäjä on aloittanut täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan.

Hieman myöhemmin presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo, että Ukrainaan julistetaan poikkeustila. Zelenskyin mukaan Venäjän hyökkää Ukrainan sotilasinfrastruktuuria ja rajavartijoita vastaan. Presidentti pyytää kansalaisia olemaan panikoimatta.

Ukrainan presidentti kommentoi hyökkäystä:

Myöhemmin aamulla Zelenskyi kertoo olleensa yhteydessä niin Yhdysvaltain presidenttiin, Saksan liittokansleriin, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaan, Puolan presidenttiin kuin Britannian pääministeriin.

Ukrainassa tiet ruuhkautuvat, kun ihmiset yrittävät päästä pois kaupungeista. Myös rautatieasemilla on täyttä. Moni niistä, jotka jäävät, hakee suojaa esimerkiksi maanalaisilta metroasemilta.

Tiet ruuhkautuvat, kun ihmiset yrittävät pois Kiovasta:

Harkovassa ihmiset hakevat suojaa metroasemalta:

Ensimmäisen hyökkäyspäivän aikana Zelenskyi määrää Ukrainaan yleisen liikekannallepanon. Ukrainalaisille 18–60-vuotiaille miehille asetetaan maastapoistumiskielto. Presidentti tai muu Ukrainan ylin valtionjohto ei poistu maasta.

Mitä? Ensimmäinen hyökkäyspäivä Ukraina kertoo ainakin 137 ukrainalaisen kuolleen. Osa kuolleista on siviilejä, osa sotilaita. Haavoittuneita ilmoitetaan olevan 316. Venäjä ei kommentoi tappiolukujaan. Maan puolustusministeriö väittää Venäjän tuhonneen yli 70 maanpäällistä sotilaskohdetta Ukrainassa. Venäjä ampui Ukrainaan ainakin yli 160 ohjusta, arvioi Yhdysvaltain puolustusministeriö tiedustelutietojensa pohjalta. Noin 100 000 ihmistä on joutunut evakkoon kodeistaan Ukrainassa ja ovat maansisäisiä pakolaisia, arvioi YK:n pakolaisjärjestö UNHCR.

Päivän käänteet Suomessa

”Tuomitsen jyrkästi Venäjän Ukrainassa aloittamat sotilaalliset toimet”, presidentti Sauli Niinistö kirjoittaa Twitterissä kello 6.16. Niinistö kuvailee Venäjän toimien olevan hyökkäys koko Euroopan turvallisuusjärjestelyjä vastaan.

Noin puolta tuntia myöhemmin pääministeri Sanna Marin (sd.) julkaisee sanomaltaan samanlaisen tviitin. Lisäksi molemmat kertovat, että tp-utva (tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuus­poliittinen ministerivaliokunta) käsittelee tilannetta heti torstaiaamuna.

Muutamaa tuntia myöhemmin presidentti ja pääministeri astelevat kameroiden ja toimittajien eteen Presidentinlinnassa Helsingissä. Suomen valtiojohdon ensimmäinen tiedotustilaisuus Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan alkaa noin kello 10.20.

”Ennakkovaroituksista huolimatta tämä aamu on ollut meille kaikille järkytys”, sanoo ensimmäisenä puheenvuoron saanut Niinistö ja jatkaa: ”Naamiot on nyt riisuttu, vain sodan kylmät kasvot näkyvät.”

Näin Sauli Niinistö avaa tiedotustilaisuuden:

Esille nousee myös Nato. Olisiko tämä se päivä, jolloin hallituksessa pitäisi aloittaa keskustelu Nato-jäsenyydestä? ”Varmasti keskustelu jäsenyydestä tulee Suomessakin monipuolistumaan”, Marin vastaa tiedotustilaisuudessa.

Pääministeri ja presidentti vastaavat median kysymyksiin:

Yksi tilaisuuden keskeisistä viesteistä on tämä: Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Viesti toistetaan Presidentinlinnassa useaan kertaan.

”Lähialueiden tilanne on rauhallinen”, summaa tilaisuudessa puhunut puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.). ”On sanottava, että Venäjä on jo viikkoja, kuukausia siirtänyt joukkoja Ukrainan tuntumaan.”

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoo keskustelleensa jo varhain aamulla Suomen Ukrainan-suurlähettilään kanssa. Ulkoministeriön tietojen mukaan Ukrainassa oli useampi kymmenen suomalaista. Alkuillasta kerrotaan, että suurlähettiläs on poistunut Ukrainasta.

Näin puolustusministeri Antti Kaikkonen puhuu:

Näin ulkoministeri Pekka Haavisto kommentoi hyökkäystä:

Eri puolilla Suomea nähdään Venäjän hyökkäyksen tuomitsevia mielenosoituksia. Ukrainalle tukea osoitetaan myös valaisemalla rakennuksia Ukrainan värein, esimerkiksi Tampereella Tammerkoski valaistiin sini-keltaiseksi.

Tampereen Tammerkoski valaistaan Ukrainan värein. Pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kuvailee kaupungin näin osoittavan symbolista tukeaan kaikille sodasta kärsiville. Tampere ja Ukrainan pääkaupunki Kiova ovat olleet pitkään ystävyyskaupunkeja.

Päivän käänteet maailmalla

Maailmalla Venäjän hyökkäys tuomitaan laajasti. Samaan aikaan, kun Putin ilmoitti Venäjän aloittavan sotilasoperaationsa Ukrainassa, YK:n pääsihteeri António Guterres vetosi Putiniin, jotta tämä vetäisi joukkonsa Ukrainasta.

Näin YK:n pääsihteeri kommentoi hyökkäystä:

Ruotsissa pääministeri Magdalena Andersson kuvailee uuden ja synkän vaiheen Euroopan historiassa nyt alkaneen. Viron presidentti Alan Karis kutsuu Venäjän johdon syitä hyökätä Ukrainaan valheellisiksi, perusteettomiksi ja rikollisiksi.

Euroopan suurista maista niin Britannia, Saksa kuin Ranska tuomitsevat Venäjän hyökkäyksen. Kiina sitä vastoin ilmoittaa, että se ymmärtää Venäjän ”kohtuullisen huolen turvallisuuskysymyksistä”. Myös EU:n johtajat tuomitsevat hyökkäyksen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kuvailee, että Venäjään kohdistetaan kovimmat pakotteet ikinä.

EU:n Ursula von der Leyen tuomitsee Venäjän hyökkäyksen:

”Venäjän armeija on täydessä vastuussa menetetyistä ihmishengistä ja vahingoista”, kommentoi Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg. Stoltenbergin mukaan Nato on jo alkanut vahvistaa yhteistä puolustustaan.

Naton pääsihteeri kommentoi hyökkäystä:

Presidentti Joe Biden ilmoittaa Yhdysvaltojen asettavan Venäjälle uusia pakotteita, joita hän kuvailee painavammiksi kuin koskaan on nähty. ”Putin valitsi tämän sodan. Nyt hän ja hänen maansa kärsivät seuraukset”, Biden kommentoi.

Presidentti Joe Biden kertoo uusista pakotteista Venäjälle: