Yhdysvaltain presidentti Joe Biden teki yllätysvierailun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan maanantaiaamuna.

Uutisvideoissa presidentti Biden tallustelee kirkkaassa auringonpaisteessa Kiovan keskustassa presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Taustalla soi ilmahälytys.

New York Times -lehden tietojen mukaan ilmahälytyksen aiheutti venäläinen MiG-31-hävittäjä, joka oli noussut ilmaan naapurimaassa Valko-Venäjällä.

Valkoinen talo oli tiedottanut venäläisiä Bidenin Kiovan-matkasta joitain tunteja ennen presidentin matkallelähtöä, Yhdysvaltain hallinnosta kerrottiin.

Presidentti Biden ja Zelenskyi halaavat sen jälkeen, kun he vierailivat sodassa kaatuneiden muistomerkillä.

Presidentti Biden saapui Kiovaan junalla, ja matka kesti melkein kymmenen tuntia, kertovat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja The New York Times -lehti.

Saman matkan ovat tehneet lähes kaikki muutkin presidentti Zelenskyin vieraat sodan alkamisen jälkeen.

Biden tapasi Zelenskyin presidentin edustustiloissa Kiovan keskustassa, jossa he pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden.

Biden kertoi uudesta 500 miljoonan dollarin aseapupaketista Ukrainalle, sekä myöhemmin tällä viikolla julkaistavista uusista pakotteista venäläistä eliittiä ja yhtiöitä kohtaan.

Biden lupasi, että tuki Ukrainalle jatkuu niin pitkään kuin sitä tarvitaan.

Hän sanoi, että Kiova on vienyt osan hänen sydämestään.

”Kun [Vladimir] Putin aloitti hyökkäyksen melkein vuosi sitten, hän luuli, että Ukraina on heikko ja länsi jakautunut. Hän luuli pystyvänsä kuluttamaan meidät loppuun. Mutta hän oli väärässä”, Biden sanoi.

Presidentti Biden tapasi myös presidentti Zelenskyin vaimon Olenan.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vierailivat Pyhän Mikaelin kultakupolisen luostarin edustalla maanantaina.

Zelenskyi sanoi, että Bidenin vierailu on osoitus siitä, että Venäjällä ei ole mitään mahdollisuuksia voittoon.

"Yhdessä me suojelemme kaupunkejamme, ihmisiämme venäläiseltä terrorilta.”

Edellisen kerran Yhdysvaltain presidentti vieraili Ukrainassa vuonna 2008.

”Yhdysvaltain presidentin vierailu, ensimmäinen 15 vuoteen, on tärkein vierailu Yhdysvaltojen ja Ukrainan välisten suhteiden historiassa”, Zelenskyi totesi.

Biden ylisti vierailullaan ukrainalaisten rohkeutta sodan aikana. Hän myös kertoi vierailleensa Ukrainassa kuusi kertaa ollessaan varapresidentti, kertoo BBC.

Kiovan kadut olivat tyhjät, kun presidentit jatkoivat autosaattueessa matkaa Zelenskyin virka-asunnolta Pyhän Mikaelin luostariin.

Lyhyen luostari-vierailun jälkeen Biden ja Zelenskyi laskivat seppeleen kuolleiden sotilaiden muistomerkille.

Biden jatkoi sieltä vielä matkaa Yhdysvaltain Ukrainan lähetystölle. Kello kahden aikaan iltapäivällä presidentti Biden poistui Kiovasta.

Hänen on määrä vierailla Puolassa tiistaina.

Presidentti Bidenin matkaa on pidetty ennennäkemättömänä.

Yhdysvaltain presidenteillä on yleensä omien asevoimiensa tuki, jos he vierailevat sota-alueilla. Näin on esimerkiksi ollut Afganistanissa ja Irakissa.

Nyt sellaista ei ollut. The New York Times -lehden mukaan presidentin saattueeseen kuului vain muutamia ihmisiä.

Matkaan oli otettu mukaan kaksi toimittajaa. He eivät saaneet käyttää puhelimiaan matkan aikana, ja vierailusta sai raportoida vasta kun presidentti oli saapunut Kiovaan, BBC kertoo.

Perjantaina tulee kuluneeksi tasan vuosi siitä, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa. Taisteluiden on uskottu kiihtyvän vuosipäivän lähestyessä.

Yhdysvallat on Ukrainan merkittävin tukija. Presidentti Bidenin vierailua pidettiin symbolisesti tärkeänä.

Tältä viikolta odotetaan myös toista korkean profiilin tapaamista. Eurooppaa kiertävän Kiinan ykkösdiplomaatin Wang Yin odotetaan saapuvan Moskovaan.

Hän on mahdollisesti tapaamassa myös presidentti Putinin, Kremlin tiedottaja kertoi maanantaina.

Presidentti Zelenskyi totesi saksalaislehti Die Weltin haastattelussa kolmannen maailmansodan seuraavan, jos Kiina liittoutuu Venäjän kanssa.