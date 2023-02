Maanjäristyksessä on Turkissa ja Syyriassa kuollut yli 40 000 ihmistä.

Turkissa maanjäristyksen jälkeisistä raunioista pelastettiin lauantaina kolme ihmistä, mukaan lukien lapsi, NTV-uutiskanava kertoi. Uutiskanavan mukaan yksi pelastetuista kuitenkin kuoli myöhemmin sairaalassa.

Uutiskanavan välittämissä kuvissa pelastetut lepäsivät paareilla odottamassa ambulanssin saapumista. Lapsen ikää ei kerrottu.

Maanjäristyksessä on Turkissa ja Syyriassa kuollut yli 40 000 ihmistä. Järistyksestä tulee kohta kuluneeksi kaksi viikkoa, ja toivo ihmisten löytämisestä elossa on lähes hiipunut. Paikallisia pelastusoperaatioita on lopetettu sekä Turkissa että Syyriassa.