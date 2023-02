YK: Turkin ja Syyrian maanjäristyksen uhriluku voi nousta yli 50 000:een

Turkin ja Syyrian maanjäristysten uhriluku voi nousta jopa yli 50 000:een, arvioi YK:n edustaja vierailtuaan Turkin katastrofialueella.

YK:n humanitaarisen avun johtaja Martin Griffiths arvioi Sky News -uutiskanavan haastattelussa, että kuolleiden lukumäärä voi "tuplaantua tai jopa enemmän" tämänhetkisestä noin 28 000 kuolonuhrista.

Turkissa ja Syyriassa on kuollut yli 28 000 ihmistä alkuviikolla tapahtuneessa maanjäristyksessä. Pelastustyöt tuhoalueilla jatkuvat edelleen. Viranomaisten mukaan Turkissa on kuollut yli 24 600 ihmistä ja Syyriassa lähes 3 600.

Griffiths aloitti vierailunsa eilen pahoin tuhoutuneesta Kahramanmarasin kaupungista, joka oli ensimmäisen, voimakkuudeltaan 7,8 maanjäristyksen keskus viime maanantaina.

YK ei ole hänen mukaansa vielä aloittanut kuolleiden lukumäärän laskemista. Kuolonuhreja tullee merkittävästi enemmän sitten, kun pelastajat pääsevät raivaamaan raunioita, hän uskoo.

Järistys on vaikuttanut lähes 26 miljoonaan ihmiseen. YK on varoittanut, että ainakin 870 000 ihmistä tarvitsee kiireellisesti lämpimiä aterioita Turkissa ja Syyriassa.

Turkissa suru on alkanut muuttua hiljalleen vihaksi tuhoalueen rakennusten heikon laadun vuoksi. Turkin poliisi ilmoitti lauantaina pidättäneensä 12 ihmistä rakennusten romahtamisten vuoksi Gaziantepin ja Sanliurfan maakunnissa. Pidätettyjen joukossa on myös rakennusurakoitsijoita.

Myös Turkin hallitus on saanut kritiikkiä maan lähihistorian pahimman katastrofin hoitamisesta.

Löydetty eloonjääneitä

Pelastustyöntekijät ovat jatkaneet ihmisten etsintöjä luhistuneiden rakennusten alta, vaikka järistyksestä on kulunut jo päiviä.

Ihmeiden aika ei vielä lauantainakaan ollut ohi: järistyksen keskipisteessä Kahramanmaraşin kaupungissa raunioista saatiin pelastettua 70-vuotias nainen, ja uutistoimisto Anadolun mukaan Antakyassa kahden kuukauden ikäinen vauva löytyi elävänä 128 tuntia järistyksen jälkeen.

Turkkilaismedian mukaan viisi päivää järistyksen jälkeen on pelastettu ainakin kaksivuotias tyttö, kuudennella kuulla raskaana oleva nainen sekä neljävuotias lapsi ja tämän isä.

Järistyksen keskipisteessä Kahramanmaraşin kaupungissa itäisessä Turkissa miljoonien ihmisten elämät luhistuivat maanantaina. Syrjäisellä alueella monet ihmiset olivat jo valmiiksi sodan vuoksi alueelle tuomia siirtolaisia. Vihaiset ihmiset ovat syyttäneet Turkin hallitusta kriisin huonosta hoitamisesta.

Kahramanmaraşin kaupungin asukkaiden elämä muuttui maanantaina. Mies istui raunioiden päällä lauantaina.

Useita kiinniottoja

Turkkilaismediat uutisoivat lauantaina, että poliisi on ottanut kiinni 12 ihmistä Gaziantepissa ja Şanlıurfassa sortuneiden rakennusten vuoksi. Uutistoimisto DHA:n mukaan kiinni otettujen joukossa on esimerkiksi urakoitsijoita. Mediatietojen mukaan lisää kiinniottoja on luvassa, sillä Diyarbakirissa on annettu kolmisenkymmentä pidätysmääräystä.

Syyttäjät ovat aloittaneet lukuisia tutkintoja maanjäristyksen tuhoalueilla. Turkin oikeusministeriö on määrännyt syyttäjiä kymmenessä maakunnassa perustamaan maanjäristykseen liittyviä rikoksia tutkivia ryhmiä.

Perjantaina poliisi otti kiinni Hatayn maakunnassa sijaitsevan luksuskerrostalon urakoitsijan. Urakoitsija otettiin kiinni Istanbulin lentokentällä. Hänen kerrottiin yrittäneen paeta maasta. Lisäksi uutistoimisto Anadolu kertoi lauantaina, että lähes 50 ihmistä on pidätetty ryöstelystä tai huijauksesta. Uutistoimiston mukaan epäiltyjä on otettu kiinni kahdeksassa maakunnassa.

Anadolun mukaan suurin osa epäillyistä on otettu kiinni ryöstelystä Hatayn maakunnassa. Muutamia ihmisiä on pidätetty uhrin huijaamisesta puhelimitse.

Presidentti Recep Tayyip Erdoğan julisti kymmeneen kaakkoisosan maakuntaan poikkeustilan kolmeksi kuukaudeksi järistystuhojen vuoksi. Poikkeustilan tuomien oikeuksien myötä syyttäjät voivat pitää ryöstelystä epäiltyjä kiinni otettuina kolme ylimääräistä päivää aiemmin sallittujen neljän päivän lisäksi. Erdoğan vakuutti aiemmin lauantaina, että Turkki suhtautuu ryöstelyyn ja kidnappauksiin syyllistyneisiin ankarasti.

Yhteenottoja kriisialueella?

Itävallan armeija ilmoitti lauantaina, että se on keskeyttänyt pelastusoperaationsa maanjäristyksen runtelemassa Turkissa. Itävallan armeijan tiedottaja kertoi syyksi pahenevan turvallisuustilanteen. Tiedottajan mukaan ”ryhmien välillä” on ollut yhteenottoja, mutta hän ei kertonut yksityiskohtia uutistoimisto AFP:lle.

Vastaavan päätöksen ovat tehneet myös Saksan pelastuspalvelu ja saksalainen avustusjärjestö, jonka edustajan mukaan Hatayn maakunnan yhteenotoissa on käytetty tuliaseita.

Itävallan mukaan sen joukkojen katastrofiapuyksikön 82 sotilasta on suojassa eteläisessä Hatayssa. Tiedottaja on kertonut sotilaiden odottavan ohjeita perusleirillä muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Itävallan yksikkö oli saapunut Hatayhin tiistaina mukanaan 45 tonnia varusteita. He ovat pystyneet pelastamaan yhdeksän ihmistä raunioista. Yksikön paluun ajankohta Itävaltaan oli lauantaina avoinna.

Vielä perjantaina pelastustyöntekijät löysivät raunioista elossa olevia. Nämä rauniot kuvattiin Kahramanmaraşissa lauantaina.

Saksa myöntää viisumeita

Saksan sisäministeriö kertoi lauantaina alkavansa myöntää kolmen kuukauden viisumeita turkkilaisille ja syyrialaisille maanjäristyksen uhreille, jos heillä on Saksassa sukulaisia.

Sisäministeri Nancy Faeser kertoo Bild-lehdelle, että kyse on hätäavusta, jolla halutaan säästää Saksassa asuvat turkkilais- ja syyrialaisperheet byrokratialta, jos he haluavat tuoda lähisukulaisensa katastrofialueelta Saksaan.

Hanke on sisä- ja ulkoministeriön yhteinen. Uhreille tarjotaan myös suojaa ja terveydenhoitoa. Saksassa asuu noin 2,9 miljoonaa turkkilaistaustaista, joista yli puolella on Turkin kansalaisuus. Syyrialaisia arvellaan olevan noin 924 000.

Raja avattiin

Turkin ja Armenian välinen raja on avattu ensi kertaa 35 vuoteen. Rajanylityspiste avattiin Alicanissa lauantaina humanitaarisen avun tuomiseksi Turkkiin.

Rajan yli saapui Armeniasta viisi kuorma-autoa, joissa oli avustustarvikkeita, kuten ruokaa, ilmoitti tviitissä Turkin erityislähettiläs Serdar Kilic.

Turkin ja Armenian välit ovat olleet kireät pitkään. Ainakin miljoonan armenialaisen katsotaan joutuneen kansanmurhan uhreiksi osmanien imperiumissa ensimmäisen maailmansodan aikana. Imperiumin raunioille syntyi 1920-luvun alussa nykyinen Turkin valtio.