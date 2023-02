Jotkin avustustoimijat ovat keskeyttäneet avustusoperaationsa Turkissa turvallisuustilanteen heikkenemisen vuoksi.

Turkkia ja Syyriaa ravistellut maanjäristys ja jälkijäristykset ovat vaatineet jo yli 25 000 uhria. Viranomaisten ja terveydenhoitoalan toimijoiden mukaan Turkissa on kuollut lähes 22 000 ja Syyriassa liki 3 600 ihmistä.

Vielä perjantaina pelastustyöntekijät löysivät raunioista elossa olevia. Maanjäristys tapahtui maanantaina.

Pelkästään Syyriassa jopa 5,3 miljoonan ihmisen arvioidaan joutuneen kodittomiksi.

Talviolosuhteet pahentavat kärsimystä, ja YK varoitti, että vähintään 870 000 ihmisen arvioidaan tarvitsevan kiireellisesti lämpimiä aterioita. YK:n pääsihteeri António Guterres kehotti turvallisuus­neuvostoa antamaan luvan uusien rajat ylittävien humanitaaristen avustuspisteiden avaamiseen Turkin ja Syyrian välille. Neuvosto kokoontuu keskustelemaan Syyrian tilanteesta mahdollisesti ensi viikon alussa.

Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus saapui lauantaina järistysalueelle Syyrian Aleppoon mukanaan erä lääkintäapua, kertoivat tiedotusvälineet.

Löydetty eloonjääneitä

Pelastustyöntekijät ovat jatkaneet ihmisten etsintöjä luhistuneiden rakennusten alta, vaikka järistyksestä on kulunut jo päiviä.

Turkin valtiollisen uutistoimiston mukaan Nurdagin alueella maan kaakkoisosassa raskaana oleva nainen pelastettiin raunioista elävänä 115 tuntia järistyksen jälkeen. Hänen kuusivuotias tyttärensä saatiin turvaan vain tuntia aiemmin. Nainen kuljetettiin sairaalaan.

Järistyksen keskipisteessä Kahramanmaraşin kaupungissa itäisessä Turkissa miljoonien ihmisten elämät luhistuivat maanantaina. Syrjäisellä alueella monet ihmiset olivat jo valmiiksi sodan vuoksi alueelle tuomia siirtolaisia.

Vihaiset ihmiset ovat syyttäneet Turkin hallitusta kriisin huonosta hoitamisesta.

Kahramanmaraşin kaupungin asukkaiden elämä muuttui maanantaina. Mies istui raunioiden päällä lauantaina.

Useita kiinniottoja

Turkkilaismediat uutisoivat lauantaina, että poliisi on ottanut kiinni 12 ihmistä Gaziantepissa ja Sanliurfassa sortuneiden rakennusten vuoksi. Uutistoimisto DHA:n mukaan kiinni otettujen joukossa on esimerkiksi urakoitsijoita. Mediatietojen mukaan lisää kiinniottoja on luvassa, sillä Diyarbakirissa on annettu kolmisenkymmentä pidätysmääräystä.

Syyttäjät ovat aloittaneet lukuisia tutkintoja maanjäristyksen tuhoalueilla. Turkin oikeusministeriö on määrännyt syyttäjiä kymmenessä maakunnassa perustamaan maanjäristykseen liittyviä rikoksia tutkivia ryhmiä.

Perjantaina poliisi otti kiinni Hatayn maakunnassa sijaitsevan luksuskerrostalon urakoitsijan. Urakoitsija otettiin kiinni Istanbulin lentokentällä. Hänen kerrottiin yrittäneen paeta maasta.

Yhteenottoja kriisialueella?

Itävallan armeija ilmoitti lauantaina, että se on keskeyttänyt pelastusoperaationsa maanjäristyksen runtelemassa Turkissa. Itävallan armeijan tiedottaja kertoi syyksi pahenevan turvallisuustilanteen.

Tiedottajan mukaan ”ryhmien välillä” on ollut yhteenottoja, mutta hän ei kertonut yksityiskohtia uutistoimisto AFP:lle.

Vastaavan päätöksen ovat tehneet myös Saksan pelastuspalvelu ja saksalainen avustusjärjestö, jonka edustajan mukaan Hatayn maakunnan yhteenotoissa on käytetty tuliaseita.

Itävallan mukaan sen joukkojen katastrofiapuyksikön 82 sotilasta on suojassa eteläisessä Hatayssa. Tiedottaja on kertonut sotilaiden odottavan ohjeita perusleirillä muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Itävallan yksikkö oli saapunut Hatayhin tiistaina mukanaan 45 tonnia varusteita. He ovat pystyneet pelastamaan yhdeksän ihmistä raunioista. Yksikön paluun ajankohta Itävaltaan oli lauantaina avoinna.

Vielä perjantaina pelastustyöntekijät löysivät raunioista elossa olevia. Nämä rauniot kuvattiin Kahramanmaraşissa lauantaina.

Raja avattiin

Turkin ja Armenian välinen raja on avattu ensi kertaa 35 vuoteen. Rajanylityspiste avattiin Alicanissa lauantaina humanitaarisen avun tuomiseksi Turkkiin.

Rajan yli saapui Armeniasta viisi kuorma-autoa, joissa oli avustustarvikkeita, kuten ruokaa, ilmoitti tviitissä Turkin erityislähettiläs Serdar Kilic.

Turkin ja Armenian välit ovat olleet kireät pitkään. Ainakin miljoonan armenialaisen katsotaan joutuneen kansanmurhan uhreiksi osmanien imperiumissa ensimmäisen maailmansodan aikana. Imperiumin raunioille syntyi 1920-luvun alussa nykyinen Turkin valtio.