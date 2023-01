Erdoğan: Turkki voisi hyväksyä Suomen Natoon – ”Ruotsi tulee järkyttymään, kun viestimme eri lailla Suomesta”

Suomen Turkin-suurlähettiläs Ari Mäki ei kommentoinut sunnuntai-iltana Erdoğanin puheita Suomen mahdollisesta hyväksymisestä Natoon tai sitä, mitä ”erilainen viesti” saattaisi sisältää.

TURKKILAISEN uutistoimisto Anadolun mukaan Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan näyttää Suomen Nato-jäsenyydelle vihreää valoa. Uutistoimiston mukaan ”Turkki voisi hyväksyä Suomen Natoon.”

”Voimme antaa erilaisen viestin Suomesta jos on tarpeen. Ruotsi tulee järkyttymään, kun viestimme eri lailla Suomesta. Mutta Suomen ei tule tehdä samaa virhettä”, Erdoğan sanoi uutistoimiston mukaan.

Turkki ja Unkari ovat ainoat maat, jotka eivät ole vielä hyväksyneet Suomea ja Ruotsia sotilasliitto Naton jäseniksi. Toistaiseksi Turkki on jäädyttänyt neuvottelut hankkeesta, koska turkkilaiset kokevat Ruotsin loukanneen maata. Aiemmin Erdoğan on todennut, että Ruotsin on turha odottaa tukea Turkilta maan Nato-hakemuksessa.

Aiemmin tammikuussa Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu sanoi, ettei Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien arvioinnista toisista erillään ole käyty keskustelua.

Suomen Turkin-suurlähettiläs Ari Mäki ei kommentoinut sunnuntai-iltana Erdoğanin puheita Suomen mahdollisesta hyväksymisestä Natoon tai sitä, mitä "erilainen viesti" saattaisi sisältää."

TURKKI on tulistunut Ruotsille, koska 21. tammikuuta Tukholmassa järjestetyssä mielenosoituksessa islamia vastustava tanskalainen äärioikeistopoliitikko Rasmus Paludan poltti Koraanin Turkin suurlähetystön ulkopuolella. Aiemmin kurdiaktivistit roikottivat Erdoğania esittävää nukkea jaloista kaupungintalon edustalla Tukholmassa.

Tapauksen jälkeen Turkki muun muassa perui eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen (kesk) ja Ruotsin parlamentin puhemiehen Andreas Norlénin Turkin-matkan.

Vastaavasti Turkissa alkoivat levitä Ruotsin-vastaiset mielenosoitukset. Mielenosoittajat esimerkiksi polttivat ja tallasivat Ruotsin lipun Istanbulissa.

MAANANTAINA tällä viikolla Erdoğan ilmoitti, ettei Ruotsin pidä odottaa tukea Nato-jäsenyydelleen.

”Ne, jotka sallivat tällaisen jumalanpilkan suurlähetystömme edessä, eivät voi enää odottaa tukeamme Nato-jäsenyydelleen”, Erdoğan sanoi.

Suomen, Ruotsin ja Naton linjana on ollut, että Suomi ja Ruotsi liittyvät sotilasliittoon samanaikaisesti.

”Olemme yhä optimistisia siitä, että ennen Vilnan-kokousta sekä Suomen että Ruotsin jäsenyys on ratifioitu”, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi lehdistötilaisuudessa Tallinnassa keskiviikkona.

TIISTAINA kerrottiin, että Suomen, Ruotsin ja Turkin kolmenväliset neuvottelut ovat toistaiseksi tauolla. Haavisto arvioi, että ratifiointeja ei ole odotettavissa ennen Turkin toukokuisia vaaleja.

Tiistaina illalla Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson, ulkoministeri Tobias Billström ja puolustus­ministeri Pål Jonson pitivät ylimääräisen Nato-tiedotustilaisuuden.

Kristersson sanoi, että mikään ei ole nyt niin tärkeää Ruotsin kansalliselle turvallisuudelle kuin se, että Ruotsi pääsee Suomen kanssa Naton jäseneksi.

”Haluan, että otamme tämän nyt vakavasti. Tilanne on hyvin vakava”, hän sanoi.

Sunnuntaina Ruotsin Nato-neuvottelija Oscar Stenström kommentoi, ettei Turkin ja Ruotsin Nato-neuvotteluissa ”juuri nyt ole järkeä”.

Stenströmin mukaan riskinä on, että ilmapiiri kiristyy.

”Olemme sopineet yhdessä turkkilaisen kollegani kanssa, ettei ole järkevää jatkaa keskusteluita tai tavata kasvotusten, koska se johtaisi todennäköisesti siihen, että tilanne kärjistyisi.”

ODOTUKSET Suomen ja Ruotsin Nato-ratifioinnille on nyt asetettu heinäkuussa Vilnassa järjestettävään Nato-kokoukseen.

Presidentti Sauli Niinistö kertoi tällä viikolla keskustelleensa asiasta Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa puhelimitse.

Niinistö kertoi torstaina Ylen A-Talk-ohjelmassa pysytelleensä etäällä Nato-keskustelusta, jottei syntyisi kuvaa, että Suomi olisi ”anelemassa” jäsenyyttä.

Niinistö antoi kuitenkin ymmärtää, että ennen Vilnan heinäkuista Nato-huippukokousta täytyy tapahtua edistystä ratifioinnissa.

”Ellei liikettä tapahdu, niin täytyy käydä sellainen vakava keskustelu mies miehelle”, Niinistö sanoi.

Uutinen päivittyy