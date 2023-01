Niinistö kehotti pitämään pään kylmänä Nato-hakemuksen kanssa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vierailee tiistaina Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.

Niinistö tapasi iltapäivällä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin. Presidentit keskustelivat Suomen tuesta Ukrainalle.

Zelenskyi kiitteli Suomea tuesta ja varsinkin ukrainalaisten pakolaisten toivottamisesta tervetulleiksi.

”Olemme kiitollisia Suomen tuesta”, Zelenskyi sanoi. ”On väistämätöntä, että Venäjä häviää, ja keskustelimme, mitä se vaatii.”

Uusista asetoimituksista ei kuultu, vaikka Zelenskyi mainitsi presidenttien puhuneen panssariajoneuvojen toimituksista.

Niinistö kertasi, että viime viikolla Suomi ilmoitti 12. ja tähän asti suurimmasta aseapupaketistaan, jonka myötä Suomen aseapu nousee noin 600 miljoonaan dollariin.

Ukrainalaistoimittaja kysyi, onko Suomi toimittamassa Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja.

”On muistettava, että niistä Euroopan maista, joilla on Leopard-panssarivaunuja, Suomi on ainoa, joka ei kuulu sotilasliitto Natoon. Meillä on lisäksi pitkä raja Venäjän kanssa, itse asiassa toiseksi pisin Ukrainan jälkeen”, Niinistö vastasi

Niinistö kommentoi tilaisuudessa myös Suomessa noussutta keskustelua siitä, onko Suomen ryhdyttävä hakemaan Nato-jäsenyyttä tarvittaessa ilman Ruotsia.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoǧan sanoi tiistaina, että Ruotsi ei voi enää odottaa saavansa Turkin tukea Nato-jäsenyyteensä.

”Mukailen oman ulkoministerimme Pekka Haaviston lausuntoa: on pidettävä katse pallossa ja huolehdittava, ettei itse päädy pelivälineeksi. Meidän on pidettävä pää kylmänä ja odotettava Turkin vaaleja”, Niinistö sanoi.

Niinistö aloitti vierailun aamulla tutustumalla viime kevään taisteluiden ja Venäjän ohjusiskujen tuhoihin Borodjankassa noin 40 kilometrin päässä Kiovasta. Hän tapasi taisteluihin osallistuneita sotilaita ja sai aluepuolustusjoukoilta lahjaksi venäläisen ammuslaatikon kanteen maalatun ikonin.

Niinistö vieraili myös Butšassa, missä Venäjän joukot syyllistyivät keväällä raakoihin siviilien murhiin ja raiskauksiin.

”Olemme nähneet hyökkääjien julmuuden ja siviilien kärsimyksen. Se ei kuitenkaan kertonut minulle uutta Venäjästä”, Niinistö sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kyseessä on Niinistön ensimmäinen vierailu Ukrainaan Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. Niinistö on aiemmin tavannut Zelenskyin Kiovassa elokuussa 2019.