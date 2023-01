Helikopteri syöksyi maahan lähellä Kiovaa: Ukrainan sisäministeri ja useita siviileitä kuollut, loukkaantuneita yli 20

Ainakin 18 ihmistä sai surmansa turmassa. Uhrien joukossa on lapsia.

Ukrainan sisäministeri Denys Monastyrskyi on saanut surmansa helikopterin maahansyöksyssä lähellä Kiovaa, kertoo poliisi.

Ainakin 18 ihmisen tiedetään saaneen surmansa turmassa, joka sattui Brovaryn kaupungissa lähellä Ukrainan pääkaupunkia Kiovaa. Kuolleista kaksi on lapsia. Loukkaantuneita on poliisin mukaan ainakin 22. Heistä 10 on lapsia.

Putoamispaikka on lähellä asuintaloja ja päiväkotia.

Sisäministerin lisäksi kopterissa oli useita muita sisäministeriön johtoon kuuluneita, muun muassa varasisäministeri Jevhen Jenin. Kopterin putoaminen sai myös aikaan tulipalon.

Huomionauha rajasi turmapaikkaa keskiviikkona.

Kiovan alueen paikallishallinnon johtajan Oleksi Kuleban mukaan pelastustyöntekijät ovat turmapaikalla ja rakennukset on tyhjennetty. Helikopterin maahansyöksyn aikaan päiväkodissa oli sekä lapsia että työntekijöitä.

Putoamisen syystä ei heti tapahtuman jälkeen ollut tietoa.

Venäjän ja Ukrainan joukot taistelivat Brovaryn hallinnasta heti sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan helmikuussa. Venäläiset vetäytyivät alueelta huhtikuussa.