Kuivempaa säätä ennustetaan osavaltioon tiistaista eteenpäin.

STT, San Francisco

Yhdysvalloissa presidentti Joe Biden on julistanut Kalifornian osavaltioon suurkatastrofin tuhoisien talvimyrskyjen jälkeen. Paikallista aikaa myöhään lauantaina annetusta julistuksesta kertoo muun muassa Guardian.

Julistuksen myötä myrskytuhoista kärsineitä alueita voidaan tukea liittovaltion rahoituksella. Valkoisen talon lausunnon mukaan rahoitusta hätätyöhön voivat hakea niin osavaltio kuin alueelliset paikallishallinnotkin.

Lisäksi rahoitusta voivat hakea asukkaat ja yrittäjät Mercedin, Sacramenton ja Santa Cruzin piirikunnista, jotka ovat kärsineet pahoin myrskystä. Tukea voi hakea muun muassa tilapäisen asunnon järjestämiseen tai kodin korjaamiseen.

Sateet ja rajut tuulet jatkuivat osavaltiossa vielä paikallista aikaa sunnuntai-iltana, mutta kansallisen sääpalvelun NWS:n mukaan sademäärät eivät olleet enää yhtä suuria kuin aiemmin viikonloppuna.

Sateet voivat kuitenkin aiheuttaa yhä tulvia, sillä maaperä ja sadeviemärit eivät pysty vastaanottamaan kaikkea vettä viikkojen sateiden jälkeen. Lisäksi vuoristoalueille on satanut runsaasti lunta aiheuttaen vaikeita ajo-olosuhteita.

Sierra Nevadan vuoristoon on tullut viikonlopun aikana enimmillään metrin verran lumisateita.

"Pahin on ehdottomaksi takanamme"

Tulvavaroitus on yhä voimassa suuressa osaa Yhdysvaltain väkirikkainta osavaltiota, kuten myös osa evakuointimääräyksistä. Tuhannet ihmiset on evakuoitu kodeistaan eri puolilla osavaltiota. ”Pahin on ehdottomasti takanamme, mutta tästä illasta huomiseen on vielä lisävaikutusten mahdollisuus”, NWS:n meteorologi Marc Chenard sanoi sunnuntaina Reutersin mukaan.

Kolmatta viikkoa jatkuneet poikkeuksellisen rankat sateet ovat aiheuttaneet muun muassa tulvia ja maanvyörymiä eri puolilla Kaliforniaa. Myrskyt ovat myös kaataneet puita, katkoneet sähköjä tuhansilta ja sulkeneet kymmeniä valtateitä. Lisäksi noin 20 ihmistä on kuollut myrskyjen alettua joulukuun lopulla.

Myrskyjen ja tulvien odotetaan jatkuvan osavaltiossa maanantaihin asti, ja kuivaa säätä ennustetaan tiistaista eteenpäin.

Talvimyrskyt eivät ole epätavallisia Kaliforniassa, jossa suurin osa vuosittaisesta sademäärästä tulee talvikuukausina. Ilmastonmuutos kuitenkin kiihdyttää myrskyjä entistä voimakkaammiksi.