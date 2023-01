Valkoisen talon mukaan asiakirjoja on pieni määrä ja ne ovat peräisin Joe Bidenin varapresidenttikaudelta. Biden vakuuttaa, että hän tekee yhteistyötä oikeusministeriön kanssa asian selvityksessä.

Asiakirjajupakka on kiusallinen presidentti Joe Bidenin hallinnolle. Biden kuvattiin puhumassa taloudesta Washingtonissa torstaina.

Valkoinen talo myöntää, että Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin varapresidentti­kauden jäljiltä on löytynyt toinenkin erä salaisiksi luokiteltuja asiakirjoja, joita on säilytetty sopimattomasti.

Dokumentit löytyivät Bidenin yksityisestä asunnosta Wilmingtonista Delawaressa. Valkoisen talon mukaan asiakirjoja on pieni määrä. Jo aikaisemmin oli kerrottu, että dokumentteja oli löydetty myös Penn Biden Center -ajatushautomosta Washingtonista, missä Bidenillä oli aiemmin toimisto.

Biden vakuutti suhtautuvansa salaiseksi luokiteltuun materiaaliin hyvin vakavasti.

”Toimimme täydellisessä yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. Osana tätä prosessia lakimieheni ovat käyneet läpi paikkoja, joissa dokumentteja varapresidentti­ajoiltani on säilytetty. Tämä katselmus saatiin loppuun viime yönä”, Biden kommentoi.

”Pieni määrä salaiseksi luokiteltuja dokumentteja löytyi varastoista ja arkistokaapeista kotoani ja henkilökohtaisesta kirjastostani. Oikeusministeriölle kerrottiin välittömästi, joten nyt jäämme seuraamaan tapahtumien kulkua.”

Erikoissyyttäjä tutkimaan

Edustajainhuoneen puheenjohtaja Kevin McCarthy vaati torstaina tuoreeltaan, että kongressin on aloitettava tutkimus asiasta. Myöhemmin kerrottiin, että oikeusministeri Merrick Garland asettaa erikoissyyttäjän tutkimaan asiakirjalöytöjä. Syyttäjäksi on nimetty Robert Hur, joka on entinen Marylandin piirikunnan syyttäjä.

Asiakirjalöydöt ovat mittakaavaltaan paljon pienempiä kuin liittovaltion poliisin FBI:n ex-presidentti Donald Trumpin hallusta takavarikoimat noin 11 000 asiakirjaa, mutta jupakka on silti kiusallinen Bidenin hallinnolle, joka on korostanut eettisiä periaatteitaan Trumpin hallintoon verrattuna.

”Milloin FBI tekee ratsian Joe Bidenin moniin koteihin, ehkäpä jopa Valkoiseen taloon?” kysyi Trump sosiaalisen median Truth Social -alustallaan.

Biden on ottanut yhteistyö­haluisemman linjan kuin Trump, jonka kieltäytyminen asiakirjojen luovutuksesta johti ratsiaan tämän Mar-a-Lago-kartanoon Floridassa. Bidenin asianajajat luovuttivat aiemman asiakirjalöydön Yhdysvaltain kansallisarkistolle, jolle jokaisen hallinnon on määrä luovuttaa asiakirjansa kautensa jälkeen.