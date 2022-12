Main ContentPlaceholder

Maailma

Kaksi kuollut ja useita haavoittunut ammuskelussa Pariisissa

Ranskan pääkaupungissa Pariisissa on tapahtunut ampumavälikohtaus, jossa on haavoittunut useita ihmisiä. Ainakin kaksi ihmistä on kuollut.

Useita ihmisiä on haavoittunut ampumavälikohtauksessa rue d’Enghienillä Pariisissa, kertoo ranskalainen BFM TV. Uutistoimisto AFP kertoo kahden ihmisen kuolleen ja neljän haavoittuneen. Kahden vammat ovat vakavia. Le Parisienin mukaan seitsemissäkymmenissä oleva mies on otettu kiinni ampumisesta epäiltynä ja myös ase on poliisin hallussa. BFM kertoo epäillyn iäksi 60. AFP:n haastattelema paikallinen kertoo kuulleensa seitsemän tai kahdeksan laukausta. Hän kuvaili paniikin levinneen tapahtumapaikalla ja ihmisten lukittautuneen sisätiloihin. Sivullisia on kehotettu välttämään aluetta. Uutinen päivittyy.