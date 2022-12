Kadulla virtsaajat yritetään panna kuriin Lontoon Sohossa. Seinät maalataan ”pissamaalilla”, joka saa suihkun kimpoamaan takaisin virtsaajaan.

Lontoo

Kadulla pissijät ovat tuttu ongelma Lontoon Sohossa, joka on kuuluisa ravintoloistaan ja vilkkaasta yöelämästään.

Nyt virtsaajat yritetään saada kuriin erityisen ”pissamaalin” avulla.

Sohon kaupunginosan ulkoseiniä maalataan nestettä hylkivällä maalilla, jonka ansiosta virtsasuihku kimpoaa seinästä takaisin virtsaajaan.

Asiasta ilmoittivat keskiviikkona alueen kuntapäättäjät verkkosivuillaan. ”Don’t pee off Soho” -kampanjasta on sen jälkeen uutisoinut muun muassa Lontoon alueen iso ilmaisjakelulehti The Evening Standard.

Sohossa virtsan löyhkä voi olla etova etenkin perjantai- ja lauantaiöiden jälkeen. Kadulle virtsaaminen on yleistynyt yöelämän vapauduttua koronavirusrajoitusten jälkeen.

”Asukkaat ja yrittäjät ovat saaneet tarpeekseen”, kaupunginvaltuutettu Aicha Less sanoi City of Westminsterin verkkosivuilla.

Paikallisia häiritsee myös liikkua kotikulmillaan, kun nurkan takana on ihmisiä tarpeillaan. Useimmat kaduille pissijät ovat miehiä.

Vaikka Lontoon Soho on turistien sekä muiden vierailijoiden ja juhlijoiden suosiossa, asuu alueella vakituisesti vain muutama tuhat asukasta. Koko Westminsterin alueella asuu noin viidennesmiljoona ihmistä.

City of Westminsterin mukaan siivouskulut ovat vuodessa lähes 950 000 puntaa eli yli miljoona euroa. Lasku lankeaa veronmaksajille.

Itse teosta tavoitettuja kadulla virtsaajia uhkaa varoitus tai sakkorangaistus.

”Pissamaalista” ja muista vastatoimista varoitetaan etukäteen muun muassa julistein baareissa ja ravintoloissa sekä sosiaalisessa mediassa.

Alueen kuntaviranomaiset rohkaisevat juhlijoita yleisten vessojen käyttöön. Torstai-illasta maanantaiaamuun käytössä on myös yli kymmenen väliaikaista julkista vessaa.

”Westminsterissä on paljon ilmaisia julkisia käymälöitä, jotka ovat auki myöhään. Niitä voi käyttää sen sijaan, että tekee tarpeet kadulle”, kunnanvaltuutettu Patrick Lilley sanoi Westminsterin verkkosivuilla.