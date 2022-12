Kongon demokraattisen tasavallan tulvissa kuollut yli 160 ihmistä

YK:n arvion mukaan tulvista kärsii noin 38 000 ihmistä.

Auto jäi jumiin rinteeseen, kun rajut sateet aiheuttivat tulvia ja maanvyörymiä Kinshashan liepeillä Kongossa. Kuva on otettu 14. joulukuuta.

Kinshasa

Yli 160 ihmistä on kuollut Kongon demokraattisen tasavallan pääkaupungin Kinshasan tulvissa tällä viikolla, YK:n edustajat arvioivat.

15 miljoonan asukkaan Kinshasassa oli rankkasade koko tiistain vastaisen yön, ja kaupungin keskustan pääkadut olivat veden vallassa useita tunteja. Lisäksi keskeinen huoltoreitti Matadin satamaan Kongo-joelle on romahtanut.

Tulvissa on lisäksi loukkaantunut kolmisenkymmentä ihmistä, jotka ovat tarvinneet sairaalahoitoa. Arviolta vähintään 280 asumusta on tuhoutunut sateiden ja tulvien vuoksi.

Mont-Ngafulan ja Ngalieman alueet Kinshasan länsiosassa kärsivät pahiten rankkasateista.

Kongo-joen rannalla sijaitsevan Kinshasan väkiluku on kasvanut valtavasti viime vuosina. Monet asunnoista muodostavat hökkelikyliä, jotka on pystytetty tulville alttiille alueelle. Lisäksi kaupungin viemäröinti on merkittävästi puutteellista.

YK:n arvion mukaan tulvista kärsii noin 38 000 ihmistä.

Kongon demokraattiseen tasavaltaan julistettiin keskiviikkona kolme päivää kestävä kansallinen suruaika.