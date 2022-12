Yhdysvalloissa vieraileva Pekka Haavisto kommentoi suomalais­medioille EU-toimijoiden korruptio­epäilyjä New Yorkista käsin.

Belgian poliisin tekemät EU-toimijoiden pidätykset korruptioepäilyihin liittyvän tutkinnan vuoksi kuulostavat järkyttävältä ja epäilyt syövät varmasti koko parlamentin uskottavuutta, arvioi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).

Poliisin kerrotaan pidättäneen myös Euroopan parlamentin varapuhemies Eva Kailin. Asiasta on kertonut parlamentin korruptioepäilytutkintaa lähellä oleva lähde uutistoimisto AFP:n mukaan. Lähteen mukaan pidätys liittyy aiemmin perjantaina korruptiotutkinnassa tehtyihin kiinniottoihin.

”Tämä tietysti vain syventää tällaista kriisiä ja syventää huolta. Varmasti syö koko parlamentin uskottavuutta, jos tällainen epäilykin on olemassa. Saati sitten, jos on todellinen lahjontayritys tai lahjonta kysymyksessä”, Haavisto kommentoi kuultuaan Kailin kiinni ottamisesta.

Yhdysvalloissa vieraileva Haavisto kommentoi tapausta suomalaismedioille New Yorkista käsin ja sanoo olleensa korruptioepäilyjen osalta lehtitietojen varassa.

”On tärkeää, että epäilyt käydään läpi tarkasti, ja tarvittaessa sitten ryhdytään laillisiin toimenpiteisiin”, Haavisto sanoo.

Poliisi teki perjantaina kotietsintöjä ja otti kiinni neljä ihmistä. Kiinniotettujen kerrottiin olevan Italian kansalaisia tai alun perin Italiasta kotoisin olevia. Yhden kiinniotetuista kerrotaan olevan Eva Kailin puoliso.

Kaili on parlamentin kreikkalaisedustaja ja samalla yksi parlamentin 14 vara­puhe­miehestä.

Korruptiotutkinnan johdosta Kaili on erotettu Kreikan sosialistisesta Pasok-puolueesta puoluejohtaja Nikos Androulakisin päätöksellä. Puolue tiedotti asiasta Twitterissä.

Haavisto painottaa Euroopan parlamentin olleen perinteisesti tarkka kaikesta lobbaustoiminnasta. Parlamentti on ylläpitänyt lobbausrekistereitä, joiden käyttöä se on suositellut myös kansallisiin parlamentteihin, jotta lobbaus tulisi näkyväksi.

”Tilanne, jossa rahalla yritettäisiin ostaa parlamentin jäsenen mielipiteitä tai vaikuttaa parlamentin jäseneen tai hänen avustajiinsa, on tietenkin tuomittava. Se on tuomittava sen maksajan puolelta, mutta on tietysti myös rikollinen teko vastaanottaa tällaista lahjusta, eli erittäin vakavasta syytteestä on kysymys”, Haavisto sanoo.

Haavisto arvioi epäilyjen herättävän varmasti laajan kysymyksen myös siitä, voisiko tällaista toimintaa olla muuallakin, ja kuinka laajaa se voisi olla.

Belgian liittovaltion syyttäjänviraston mukaan perjantaiset kotietsinnät tehtiin osana laajempaa tutkintaa, joka koskee rikollista järjestäytymistä, korruptiota ja rahanpesua. Kotietsinnöissä takavarikoitiin noin 600 000 euroa käteistä sekä tietokoneita ja matkapuhelimia.

Syyttäjänviraston mukaan epäilyt kohdistuvat ensisijaisesti parlamentin avustajiin ja nimeltä mainitsemattomaan Persianlahden valtioon.

AFP:n mukaan tapausta lähellä oleva lähde on vahvistanut lehtitiedot, joiden mukaan tutkinta keskittyy Qatarin epäiltyihin yrityksiin lahjoa parlamentin italialaista jäsentä vuosina 2004–2019.

Kaili, 44, tapasi AFP:n mukaan hieman ennen 20. marraskuuta Qatarissa alkaneita jalkapallon MM-kisoja Qatarin työministerin Ali bin Samikh al-Marrin. Qatarin uutistoimiston Twitterissä julkaisemalla videolla Kaili sanoi uskovansa MM-kisojen olevan mahtava työkalu arabimaiden poliittiselle muutokselle ja uudistuksille.

Hän lisäsi vielä, että Euroopan parlamentti tunnustaa ja kunnioittaa Qatarin edistymistä työvoimauudistuksissa.

Kaili käytti samankaltaisia kommentteja puheessaan EU-parlamentissa myöhemmin marraskuussa, kun hän syytti joitakin parlamentin jäseniä korruptiosta ja Qatarin kiusaamisesta.

Qatarin epäillyn lahjonnan uskotaan liittyvän siihen, että maa on pyrkinyt parantamaan mainettaan vierastyöläisten huonon kohtelun ja heikon ihmisoikeustilanteen vuoksi.

Belgialainen Le Soir -lehti nosti esiin, että poliisin ratsiat tehtiin perjantaina, joka on YK:n nimeämä kansainvälinen korruptionvastainen päivä.